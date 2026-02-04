J. Olekas apie pradėtus rinkti parašus dėl nepasitikėjimo: esu pasiruošęs atsakyti į visus klausimus

„Turbūt čia tokia opozicijos priedermė kažką rinkti, kažką siūlyti, o kiekvienas siūlymas, kiekvienas rinkimas tiesiog duoda dar vieną progą pasižiūrėti į save, atliekamus darbus, ką dar galima atlikti geriau. Aš esu pasiruošęs atsakyti į visus klausimus, kuriuos opozicija paruoš“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė parlamentaras.
„Man atrodo, kol kas turiu didelį kolegų pasitikėjimą tiek pozicijos, tiek opozicijos tarpe“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, Seimo opozicijos atstovai pradėjo rinkti parašus dėl nepasitikėjimo parlamento vadovu J. Oleku. Šio proceso metu Seimo pirmininko pareigas laikinai siūloma perduoti parlamento pirmininko pirmajam pavaduotojui Raimondui Šukiui.
Konstituciniam Teismui (KT) konstatavus, kad socialdemokrato Juliaus Sabatausko paskyrimas šio teismo teisėju prieštarauja Konstitucijai, sausio viduryje apie galimybę J. Olekui pareikšti nepasitikėjimą užsiminė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
ELTA primena, kad spalį Seimas slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas kandidatas į KT Haroldas Šinkūnas iš pradžių nesulaukė pakankamo parlamentarų palaikymo. Po antro pateikimo parlamentas lapkričio pabaigoje H. Šinkūno kandidatūrai į KT teisėjus pritarė.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Juozas OlekasnepasitikėjimasSeimas
Rodyti daugiau žymių