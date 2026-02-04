Lietuvos dienaAktualijos

J. Olekas apie R. Žemaitaičio sąsajas su kriminalinio pasaulio atstovu A.Perminu-Šūdmaišiu: reikia išsiaiškinti ryšius

2026 m. vasario 4 d. 09:02
Parlamento vadovas Juozas Olekas sako, kad galimi „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ryšiai su kriminalinio pasaulio veikėju Aurelijumi Perminu, pravarde Šūdmaišis, garbės politikui nedaro. Pasak J. Oleko, judviejų galimas sąsajas teks išsiaiškinti.
„Toks kolegos bendravimas nedaro garbės, bet taip, reikia išsiaiškinti tuos ryšius. Susitikimai, kiti dalykai – visko gyvenime gali pasitaikyti, bet apsvarstysime ir turėsime nuomonę, kaip galima padaryti tuos darbus, kuriuos įsipareigojome Lietuvos žmonėms“, – „Žinių radijui“ trečiadienį komentavo J. Olekas.
„Bendravimas su kriminaliniu pasauliu tikrai nepuošia nei vieno politiko, nei vieno šiaip žmogaus. Man atrodo, kad politikai turėtų pasisaugoti nuo tokių bendravimų“, – dėstė jis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas R. Žemaitaitis kartu su A. Perminu.
Vėliau paaiškėjo, kad ryšių su Šūdmaišiu turi ir kiti partijos nariai – A. Perminą pažįsta ir „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Reaguodamas į galimus partijos narių ryšius, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį sakė, jog tai rimta problema.
Jis taip pat pabrėžė, jog šis faktas gali mesti kriminalinį šešėlį ir ant visos koalicijos, jeigu nebus atsakyti visi kilę klausimai.
Juozas OlekasRemigijus ŽemaitaitisAurelijus Perminas
