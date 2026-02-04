K. Žuromskas paaiškino, kodėl viceministras E. Mačieža buvo atleistas

„E. Mačieža buvo įtrauktas į visus susitikimus, į visus susirašinėjimus ir jo teiginiai, kad kažkas jam buvo daroma už nugaros, man buvo didelė nuostaba. Tada aš greitai supratau, kas čia yra pakasta. Tai noriu pasakyti, kad A. Radvilavičius yra labai suinteresuotas, kad būtent komitete tokie veiksmai ir vyktų, ir būtų, ir kad miškų įstatymas būtų stabdomas, todėl kad jis A. Radvilavičiui yra nepatogus“, – LRT radijui trečiadienį teigė K. Žuromskas.
„Pasirodo, yra nepatogus ir E. Mačiežai. Kadangi buvo sujungti visi taškai ir buvo suprasta, kad E. Mačieža nenori daryti jam pavestų funkcijų ir nori tik stabdyti Miškų įstatymo procesą, kuris labiau saugoja miškus ir gamtą, buvo labai greitai priimtas sprendimas jį atleisti“, – sakė jis.
Pasak jo, E. Mačiežos pasisakymas Seimo Aplinkos komitete apie tai, kad viskas buvo daroma jam už nugaros, yra surežisuotas.
„E. Mačieža kaip tik komitete nekalbėjo atvirai, o buvo susitarę su A. Radvilavičiumi. Šiandien kas įvyko Aplinkos komitete, buvo surežisuota iš anksto. Tai nebuvo neplanuotas sprendimas“, – pridūrė ministras.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, trečiadienį vykusiame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje už miškų politiką atsakingas aplinkos viceministras E. Mačieža teigė, jog jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų, kurių dalis yra priimami jam „už nugaros“.
Vėliau ministerijos vadovas K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą ir bus atleistas iš pareigų.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.