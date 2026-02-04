Lietuvos dienaAktualijos

Kaune rengiama NATO daugianacionalinės kovinės grupės vadovavimo perdavimo ceremonija

2026 m. vasario 4 d. 06:46
Austėja Paulauskaitė
Trečiadienį Kaune rengiama iškilminga NATO daugianacionalinės kovinės grupės vadovavimo perdavimo ceremonija, kurios metu Lietuvos kariuomenės „Geležinio Vilko“ pėstininkų brigada perduos kovinės grupės vėliavą Vokietijos kariuomenės 45-ajai šarvuotajai brigadai „Lietuva“.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė (LK), NATO daugianacionalinė kovinė grupė pereis į Vokietijos brigados Lietuvoje pavaldumą ir taps sudėtine Vokietijos brigados dalimi.
Skelbiama, jog ceremonijoje dalyvaus apie 2 tūkst. Vokietijos brigados, kitų NATO sąjungininkų bei Lietuvos kariuomenės karių su ginklais ir vėliavomis.
Šia proga į Kauną atvyks ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Vokietijos Bundestago Gynybos komiteto nariai, Gynybos ministerijos valstybės sekretorius Sebastianas Hartmannas.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
KaunasNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Lietuvos kariuomenė

