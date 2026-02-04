Nacionalinio saugumo komisija aptars besitęsiančią Baltarusijos hibridinę ataką

„Bus pateikta naujausia informacija ir vertinimai apie kontrabandą gabenančius balionus, trikdžius civilinei aviacijai bei Baltarusijoje įkaitais laikomas Lietuvos vežėjų transporto priemones“, – Eltai nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.
„Taip pat Nacionalinis kibernetinio saugumo centras pristatys kritinę energetinę infrastruktūrą valdančių įmonių pasirengimą atremti kibernetinius iššūkius“, – pažymėjo jis.
Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos siunčiamų kontrabandinių balionų tris kartus buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto (VNO) darbas. Kaip tąkart teigė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas, tai buvo intensyviausias šiemet užfiksuotas antplūdis.
Dėl laikinai sustabdytos VNO veiklos į kitus oro uostus buvo nukreipti 5 skrydžiai, paveikta apie 700 keleivių.
Kontrabandinių balionų siunčiamų iš Baltarusijos reikšmingai sumažėjo po Minsko autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos susitikimo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijoje Johnu Coale`u.
Jis teigė, jog Baltarusijos režimo lyderis pažadėjo sustabdyti pastaruosius mėnesius suintensyvėjusius kontrabandinių balionų skrydžius į Lietuvą.
Tiesa, vėliau svarstyta, kad kontrabandinių balionų galėjo sumažėti ir dėl nepalankaus vėjo.
ELTA primena, kad VNO veikla dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus ne kartą buvo stabdoma ir pernai spalį, lapkritį bei gruodį.
Praėjusių metų spalį suintensyvėjus kontrabandinių iš Baltarusijos leidžiamų balionų srautams Vyriausybė visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Taip pat buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai. Vis tik siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų siena su Baltarusija buvo atidaryta anksčiau.
Pasienyje tebėra įstrigę Lietuvoje ir kitose ES valstybėse registruoti vilkikai, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimas.
Vyriausybės Nacionalinio saugumo komisijaBaltarusijaKrizių valdymo centras
