Prokuroras A. Kandrotui už neapykantą prieš T. V. Raskevičių siūlo 1 metų laisvės atėmimą

A. Kandrotui prašoma skirti 1 metų laisvės atėmimo bausmę, o A. Lobovui – 9 mėnesius laisvės atėmimo, tačiau pastarajam prašoma atidėti bausmės vykdymą, įpareigoti jį dalyvauti elgesio pataisos programoje, dirbti socialinės pagalbos įstaigose.
Prokuroras mano, kad baudžiamojoje byloje yra pakankamai įrodymų, kad A. Kandrotas ir A. Lobovas įvykdė neapykantos nusikaltimą, kai teisme viešai pasisakė apie buvusį Seimo narį, dabartinį Laisvės partijos lyderį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos.
„Mano giliu įsitikinimu, Antanas Kandrotas padarė viešosios tvarkos pažeidimą ir neapykantos kalbos nusikaltimą“ ,– per posėdį Vilniaus miesto apylinkės teisme trečiadienį sakė prokuroras E. Navickas.
Jis taip pat mano, kad byloje yra pakankamai įrodymų, kad nusikalstamą veiką padarė ir A. Lobovas.
„Kaltinamųjų veiksmai yra nepateisinami“, – sakė prokuroras.
Jis teigė, kad kaltinamųjų įvykdyti nusikaltimai nėra tipiniai, nes įvykdyti teisme. Anot E. Navicko, dėl A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo veiksmų buvo sukurtas nesaugumo jausmas, nebuvo užtikrintas teismo proceso dalyvių saugumas, o kaltinamųjų veiksmai pritraukė didelį visuomenės dėmesį. Kaltintojas savo argumentus grindė liudytojų europarlamentaro Dainiaus Žalimo, T. V. Raskevičiaus advokato ir buvusios teismo posėdžių sekretorės liudijimais.
„Kaltinamieji suvokė savo veikos pavojingumą“, – mano prokuroras E. Navickas.
Jis atkreipė, kad neapykantos kalbos sklaida buvo didelė, vaizdo įrašus peržiūrėjo tūkstančiai interneto vartotojų.
Šioje byloje A. Kandrotas ir A. Lobovas kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu, neapykantos kurstymu prieš žmonių grupę ir jai priklausantį asmenį.
Prokuroras atkreipė dėmesį, kad 5 kartus anksčiau teistas A. Kandrotas nusikaltimą įvykdė atlikdamas bausmę už anksčiau įvykdytus nusikaltimus.
Pasak prokuroro, A. Lobovas anksčiau teistas 6 kartus, nauji nusikaltimai padaryti neišnykus teistumui.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos arba įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ 2024 m. rugsėjį pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad kitame teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „Pasimatysim dar, Vytautai, būsi eilinis pyder… gėjus“.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas savo kaltės nepripažįsta. Pasak prokuroro, teisme apklausiamas A. Lobovas toliau niekino homoseksualius asmenis.
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas praėjusių metų rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje. Teismas vyrus nuteisė dėl dalyvavimo riaušėse. A. Kandrotui-Celofanui skirti ketveri metai nelaisvės, A. Lobovui – dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ją atidedant.
Nuteistieji pripažinti recidyvistais.
Nuosprendis riaušių byloje nėra įsiteisėjęs, jį dar apeliacine tvarka peržiūrės Vilniaus apygardos teismas.
