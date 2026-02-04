R. Kaunas kviečia R. Žemaitaitį susilaikyti nuo tokių kalbų

„Aš kviesčiau visus politikus susilaikyti nuo perdėto politikavimo ir nepagrįstų kaltinimų skleidimo mūsų kariuomenei“, – Eltai trečiadienį sakė ministras.
„Aušriečių“ vedlys savo kritiką motyvuoja tuo, neva R. Vaikšnoras tinkamai neatlieka savo pareigų – vykdo itin prastą komunikaciją su visuomene dėl Lazdijų rajone planuojamo steigti poligono.
Poligono įstatymo projektas beveik paruoštas
Tuo metu kalbėdamas apie pavasario sesijoje Seimą pasieksiantį poligono įstatymo projektą, krašto apsaugos ministras teigė, jog jis jau beveik paruoštas, liko įgyvendinti tik technines detales.
„Jis (įstatymo projektas – ELTA) praktiškai yra tarpinstituciniame derinime, kol kas neoficialiame (…). Projektas iš esmės yra paruoštas, tačiau trūksta techninių detalių, kurias teisininkai dabar ir sprendžia“, – sakė krašto apsaugos ministras.
Tiesa, Kapčiamiesčio apylinkių gyventojai ir toliau nepritaria planuojamam poligonui. Savo ruožtu KAM tris savaites vykdė individualias ir grupines konsultacijas. Jose gyventojai dažniausiai tikslinosi, ar jų turtas patenka į planuojamo poligono ar karinio mokymo teritoriją, domėjosi turto paėmimo, turtinės ir neturtinės žalos kompensavimo klausimais.
Kaip anksčiau skelbė ministerija, planuojamas brigados dydžio poligonas bus padalintas į dvi funkcines zonas – karinio poligono funkciją atliksiančioje teritorijoje bus ribojama civilinė veikla, tuo metu ten kur vyks kariniai mokymai galės būti gyvenamos sodybos ir vykdoma kita veikla, pavyzdžiui, verslas.
R. Kaunas anksčiau teigė, jog prieš kuriant Kapčiamiesčio poligoną numatytoje teritorijoje esančios sodybos bus išperkamos pagal turto atkuriamąją vertę, nes tai užtikrins sąžiningas kainas tuo atveju, jeigu dalis gyventojų nuspręs išsikelti vėliau.
Tiesa, kiek lėšų tam prireiks ministras kol kas neatsako.
„Nedetalizuosiu. Viskas yra procese ir manau, kad poros savaičių bėgyje mes turėsime labai aiškius ir sprendimus, ir jau netgi preliminarius skaičius galėsime pamodeliuoti“, – Eltai komentavo politikas.
Iš viso planuojamo karinio poligono bei karinio mokymo teritorijoje yra 90 sodybų, anksčiau skelbta, kad išpirkimui bus numatyta 40 mln. eurų.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio poligoną Lazdijų savivaldybėje.
Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.