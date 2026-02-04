Seimo komitete bus nagrinėjamas klausimas dėl D. Beinoravičiaus nepriekaištingos reputacijos

Pasak komiteto pirmininko Jaroslavo Narkevičiaus, posėdžio metu bus aptarta situacija bei suformuluota komiteto pozicija šiuo klausimu.
„Planuojame pateikti savo, kaip komiteto, poziciją šiuo klausimu, nes (Seimo – ELTA) valdyba svarstė, siūlė, kad komitetas išnagrinėtų, nes tai yra mūsų komiteto sritis“, – Eltai sakė J. Narkevičius.
„Mes padarėme tam tikras užklausas, gavome tam tikrus paaiškinimus arba trūkstamus dokumentus ir svarstysime“, – teigė jis.
Kaip skelbta, Seimo valdyboje buvo iškeltas D. Beinoravičiaus galimybės toliau eiti VTEK nario pareigas klausimas.
Tuomet teigta, jog parlamento kanceliarija šiuo klausimu yra gavusi raštą, kurį dar turi įvertinti Seimo Teisės departamentas.
ELTA primena, kad rugsėjį Mykolo Romerio universiteto (MRU) Akademinės etikos priežiūros komisija nustatė, kad D. Beinoravičiaus pateiktas mokslinis straipsnis yra plagiatas, jis buvo pripažintas pažeidęs akademinę etiką.
Praėjusių metų pabaigoje D. Beinoravičius pasitraukė iš tuometinių pareigų MRU.
Šiuo metu jis vis dar eina VTEK ir LRT Tarybos nario pareigas.
Savo ruožtu į LRT Tarybą jį delegavusi Lietuvos mokslo taryba (LMT) Eltai kiek anksčiau teigė, jog šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nenumato automatinio į visuomeninio transliuotojo Tarybą deleguoto asmens atšaukimo, jei pastarasis nebuvo atleistas iš pareigų už etikos pažeidimą.