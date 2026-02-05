Finansų ministras K. Vaitiekūnas sako, kad L. Gudžinskas gali tapti jo patarėju politiniais klausimais

„Mes esame apie tai šnekėję, jis yra politikos ekspertas, tikrai sustiprins komandą iš politinės pusės, (…) aišku, patarinėtų labiau politiniais klausimais – be abejo, jis nėra finansų, ekonomikos ekspertas, bet ministerija yra politinė institucija, todėl tikrai politinę dedamąją mums sustiprinti nepakenktų“, – Eltai ketvirtadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Esame kalbėję ne vieną kartą – esame aptarinėję ir politinius procesus, ir šiaip pasikalbame, tai kažkaip iš tų pokalbių ir gimė tokia idėja, kad galėtų prisidėti, (…) bet viskas čia dar diskusiniame lygmenyje“, – tikino ministras.
Anot jo, šiuo metu taip pat dar ieškomas ketvirtasis viceministras, nes kol kas vadovybėje jų dirba tik trys – Darius Sadeckas, Januš Kizenevič ir Neringa Rinkevičiūtė–Laurinaitienė.
„Dar trūksta vieno viceministro, turėtų būti keturi, yra tik trys – nėra taip lengva šiais laikais surinkti tuos žmones, turbūt ne tik ministerijoje, bet ir įvairiems verslams, institucijoms, (…) nėra lengva rasti žmonių, kurie kurtų tą pridėtinę vertę“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Apie tai, kad buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkas sulaukė kvietimo tapti finansų ministro patarėju, pirmasis remdamasis šaltiniais skelbė portalas „lrytas“.Portalui L. Gudžinskas patvirtino, kad kalbasi su ministru, tačiau sprendimas nėra priimtas.
Tuo metu paklaustas, ar planuoja sugrįžti ir į partiją, L. Gudžinskas portalui atsakė artimiausiu metu tokių ketinimų neturi, teigė pozicijos dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ nepakeitęs – sprendimą trauktis iš partijos jis priėmė 2024 m. lapkritį, argumentuodamas sprendimu koaliciją sudaryti su „aušriečiais“.