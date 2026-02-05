Ignalinos rajono tarybos narės „čekiukų“ byla: darbuotojai liudijo vežę kurą

Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje ketvirtadienį šiuos darbuotojus apklausė kaip liudytojus. Trys vyrai tikino, kad važiuodami darbo reikalais į bakelius įpildavo kuro ir Brukštams bei paimdavo vardinius čekius. Siekiant užkirsti kelią apgaulei gaunant kompensacijas kuro išlaidoms, Ignalinos rajono savivaldybė tarybos nariams buvo nurodžiusi teikti tik vardinius degalų kvitus.
Ilgamečiai įmonės darbuotojai – Vidmantas Spėčius, Genadijus Glušonokas ir Nikolajus Serioginas teigė, kad kurą darbdaviams vežė 2019–2020 m. – būtent dėl šio laikotarpio teiktų galimai melagingų ataskaitų savivaldybei Brukštams pareikšti kaltinimai „čekiukų“ byloje.
V. Brukštus ir E. Brukštuvienė pirmosios instancijos teismo buvo pripažinti kaltais dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei suklastotų dokumentų panaudojimo. Teismas jiems bendrai skyrė 17 tūkst. eurų baudų (V. Brukštui – 8 tūkst. eurų bauda, E. Brukštuvienei – 9 tūkst. eurų bauda) ir atėmė teisę būti paskirtiems į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas 3 metams.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad E. Brukštuvienė per 2019–2023 m. kadenciją Ignalinos rajono savivaldybės administracijai pateikė 35 suklastotus dokumentus apie neva patirtas išlaidas kurui įsigyti. Teisėsaugos duomenimis, analogiškas nusikalstamas veikas vykdė ir jos sūnus V. Brukštus. Nustatyti 25 atvejai, kai šis tarybos narys savivaldybei pateikė degalinės darbuotojų suklastotus dokumentus.
Anot Specialiųjų tyrimų tarnybos, remiantis šiais dokumentais, E. Brukštuvienei iš savivaldybės biudžeto buvo išmokėti 1 tūkst. 456 eurai, o V. Brukštui – 984 eurai.
G. Glušonokas teismui pasakojo, kad „Birvėtos tvenkinių“ įmonėje, kurios direktorė yra E. Brukštuvienė, nuo 1989 m. dirba vairuotoju ekspeditoriumi.
„Buvo laikas, kad kurą atveždavom. Sakydavo, kai važiuosi į reisą, atvežk ir kuro“, – sakė G. Glušonokas.
Jis teigė, kad Brukštams 2019–2020 m. kurą vežė 7–8 kartus, už jį mokėjo grynais pinigais, o operatorių prašydavo kvite įrašyti Brukštų pavardes.
Tačiau kodėl kuro neveždavo ankstesniais metais, liudytojas teisėjams negalėjo atsakyti.
Liudytojas V. Spėčius Lietuvos apeliaciniam teismui Vilniuje pasakojo, kad žuvininkystės įmonėje dirba suvirintoju, bylai aktualiu laikotarpiu kurą darbdaviams jų prašymu iš degalinės 5–10 kartų talpose vežė dyzelinio kuro.
Vyras įmonėje dirba nuo 2010 m.
„Tai anksčiau kuro niekada neprašė?“, – stebėjosi teisėjas Linas Šiukšta.
Kitas liudytojas N. Serioginas sakė, kad šiuo metu įmonėje jau nebedirba, jau keli metai yra pensijoje. Dirbdamas vairuotoju ekspeditoriumi vežiojo gyvas žuvis, o 2019–2020 m. gal 10 kartų E. Brukštuvienės arba V. Brukštaus prašymu vežė jiems kuro.
„Kuo jums įsiminė šie metai? Sakot, kad 2019–2020 m. vežėt? Gal ir kitais metais kuro vežimų buvo?“, – klausė teisėjas L. Šiukšta. Liudytojas atsakė, kad galėjo būti tokių atvejų ir kitais laikotarpiais.
Prie bylos prijungti degalinių operatorių tyrimai
Bylos duomenimis, degalų pirkimo kvitus klastojo Ignalinos degalinių darbuotojai – kitų asmenų degalų pirkimo kvituose įrašydavo, kad už degalus atsiskaitė E. Brukštuvienė ar V. Brukštus, nurodydami pastarųjų asmens duomenis. Vėliau šiuos suklastotus dokumentus minėti tarybos nariai pateikė apmokėjimui savivaldybės administracijai.
Valstybės kaltintojas Generalinės prokuratūros prokuroras Tomas Meškauskas teismui pateikė keturis nutarimus, kuriais prokuratūra nutraukė ikiteisminius tyrimus dokumentus klastojusiems degalinių operatoriams. Kaltę pripažinę operatoriai buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti laiduotojams.
„Yra jų prisipažinimai. Keturi asmenys pripažino savo atsakomybę klastojant čekius“, – sakė prokuroras.
Teisėjas L. Šiukšta per posėdį citavo vieno iš operatorių žodžius, kad jis kaupdavo čekius ir juos atiduodavo atvažiavusiems „Birvėtos tvenkinių“ žmonėms.
Tarybos narė E. Brukštuvienė per posėdį sakė, kad bylai aktualiu laikotarpiu buvo labai užsiėmusi, buvo statoma perdirbimo įmonė, ji dar dirbo taryboje, todėl iš kontoros kartais išeidavo ir 23 val.
„Aš daug čekių ir nepateikdavau“, – teigė tarybos narė.
„Jūs iki šiol nepripažįstat kaltės? Imam konkrečius kvitus, jūs iki šiol nepripažįstat? Jūs sakot, kad sąžiningai pateikėt kvitus kitų žmonių, kurie jūsų akyse nematė?“, – stebėjosi teisėjas L. Šiukšta. Jis priminė kitose bylose nustatytus faktus, kai tarybos nariai kvitus rinko iš šiukšlių dėžių.
„Kaip atsirado kvitai?“, – toliau klausė teisėjas.
„Nežinau, neturiu atsakymo, neturiu ką pasakyti“, – atsakė tarybos narė. Ji tikino tiesiog padariusi klaidų teikdama duomenis savivaldybei.
Teismo posėdyje buvo pacituoti ir anksčiau Brukštų byloje apklaustų liudytojų parodymai – degalinėje kurą pirkę žmonės tik iškviesti į apklausą pas tyrėjus sužinojo, kad degalinėje palikti jų kuro kvitai pateko į tarybos narių ataskaitas išmokoms gauti.
Bylos nagrinėjimą teismas tęs vasario 17 dieną.