K. Budrys: S. Cichanouskaja nebuvo „išvaryta“ iš Vilniaus

„Aš nesutinku su vertinimu, kad Sviatlana Cichanouskaja buvo išvaryta iš Vilniaus. Tai yra netiesa. Jos biuras veikia su ta pačia akreditacija, kaip ir buvo. Ir saugumu, kurį mes suteikiame tiek Baltarusijos opozicijai, tiek visom kitom opozicinėm jėgom, kurioms kyla grėsmė dėl priešiškų valstybių žvalgybos tarnybų ar kitų subjektų, rūpinamės maksimaliai“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė K. Budrys.
„Ir aš dar kartą pabrėšiu, kad kiekvieną tokį pasvarstymą, kad mums neberūpi saugumas, aš, kaip buvęs pareigūnas, priimu kaip asmeninį įžeidimą. Tai yra netiesa, tai yra nepagarba mūsų tarnyboms ir mūsų dedamoms pastangoms, ką mes šiuo metu darome“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, pernai gruodžio pabaigoje paaiškėjo, jog S. Cichanouskajos apsaugą Lietuvoje iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perima policija.
Tokį sprendimą kritikavo Seime dirbantys opozicijos atstovai, teigdami, jog tai parodo Lietuvos dreifavimą užsienio politikoje.
Šį mėnesį naujienų agentūrai AFP keli S. Cichanouskajos komandos nariai pranešė apie ketinimus persikelti iš Lietuvos į Lenkiją. Baltarusijos opozicijos lyderės diplomatinis patarėjas Denisas Kučinskis pripažino, jog „pokyčių bus“. Tiesa, jis pabrėžė, jog Vilniuje įsikūręs biuras toliau tęs darbą, nepaisant to, kur bus įsikūrusi lyderė.
Visgi, sprendimo keltis į Varšuvą pati S. Cichanouskaja oficialiai dar nėra patvirtinusi.
Pasirodžius šiai informacijai, interviu naujienų portalui „Delfi“ Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis pareiškė turįs informacijos apie tai, kad S. Cichanouskajos biurui persikėlus į Varšuvą valdantiesiems atsivers galimybė gerinti santykius su Baltarusijos režimu. Politikas teigė, kad apie neva buvo informuota ir pati S. Cichanouskaja.
Tiesa, pats S. Cichanouskajos biuras Eltai nurodė neturįs informacijos apie tariamus valdančiųjų siekius šiltinti santykius su Minsko režimu.
