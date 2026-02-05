K. Budrys: sankcijos Baltarusijai privalo būti pratęstos

„Lietuvos pozicija yra aiški ir nekintanti. Ir, man atrodo, su šia pozicija esame viena griežčiausių valstybių Europos Sąjungoje. Sakome, kad jos privalo būti pratęstos. Artėja terminas, vasario mėnesio pabaiga, turime priimti sprendimą dėl jų pratęsimo. Lietuva sako, kad jos privalo būti pratęstos“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Visi kriterijai, dėl kurių buvo įvestos sankcijos: dėl žmogaus teisių pažeidimo 2020 metais, 2021 metais, dėl padėjimo Rusijai vykdyti agresiją prieš Ukrainą, dėl ukrainiečių vaikų grobimo ir indoktrinavimo, dėl visos aibės priežasčių – niekas nepasikeitė ir jos turi būti ir toliau tęsiamos. Ir aš esu įsitikinęs, kad toks sprendimas ir bus priimtas“, – kalbėjo K. Budrys.
Taip jis kalbėjo reaguodamas į pastarąsias savaites viešojoje erdvėje pasirodžiusius svarstymus dėl tolesnės Lietuvos pozicijos Minsko atžvilgiu.
Praėjusią savaitę Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas užsiminė apie neva galimą Lietuvos ir Baltarusijos viceministrų lygio susitikimą. Tiesa, vėliau politikas šią poziciją patikslino, patikindamas, jog tokių svarstymų dabar nėra.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė šią savaitę teigė, jog tęsiantis Baltarusijos hibridinei atakai prieš Lietuvą, ji nemato galimybių gerinti santykių su Minsku.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė būsiantis „tarp tų, kurie tvirčiausiai reikalaus sankcijų pratęsimo“ Baltarusijai.
ELTA primena, kad pernai lapkritį, neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte įvyko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių ekspertinio lygio susitikimas. Abiem pusėms atstovavo valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas.
Susitikimo metu Baltarusijos pusė buvo paraginta imtis aktyvių veiksmų stabdant meteorologinių oro balionų kontrabandą oru, taip pat aptartos pasienio kontrolės punktų uždarymo Lietuvos pusėje priežastys ir būtinybė Baltarusijai kuo greičiau išspręsti šalyje įstrigusių Lietuvos vilkikų grįžimo klausimą.
Kęstutis Budryssankcijos BaltarusijaiEuropos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių