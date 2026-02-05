LAT: Prienų rajono tarybos narys E. Visockas savivaldybei turi grąžinti 14,6 tūkst. eurų

Šioje byloje prokuroras (ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas iš E. Visocko (atsakovo) priteisti per 16 tūkst. eurų Prienų rajono savivaldybės administracijos naudai.
Prokuroro teigimu, atsakovui, kaip Prienų rajono savivaldybės tarybos nariui, nepagrįstai buvo išmokėtos išmokos degalų išlaidoms atlyginti. Nustatyta, kad degalai buvo pilami E. Visocko nedarbingumo metu, tą pačią dieną kelis kartus, taip pat kad buvo pilama daugiau degalų, nei telpa į atsakovo ar jo sutuoktinės vardu registruotų automobilių bakus, o atsiskaitant už degalus buvo panaudota net 21 banko kortelė.
Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai prokuroro ieškinį patenkino iš dalies ir Prienų rajono savivaldybės administracijai iš E. Visocko priteisė 14,6 tūkst. eurų nepagrįstai gautų lėšų. Teismai nusprendė, kad atsakovas neįrodė, jog patyrė 14,6 tūkst. eurų išlaidų degalams, vykdydamas savivaldybės tarybos nario veiklą.
Kasacinis teismas paskelbė, kad ta dalis išmokų, kuriomis E. Visockui buvo apmokėtos išlaidos, patirtos perkant degalus, kurių panaudojimas nebuvo susijęs su jo, kaip tarybos nario, veikla, turi būti laikoma gauta be teisinio pagrindo.
„Dėl šios priežasties atsakovas šias neteisėtai gautas išmokas privalo grąžinti Prienų rajono savivaldybės administracijai“, – paskelbė LAT.
Kasacinis teismas išaiškino, kad nagrinėjamu atveju teisinis pagrindas gauti išmoką buvo siejamas su jos panaudojimo paskirtimi.
LAT apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą.
E. Visockas į Prienų rajono savivaldybės tarybą pateko kaip Šeimų sąjūdžio kandidatas, rinkimuose dalyvavęs su Regionų partija.
LAT ketvirtadienį analogišką sprendimą paskelbė ir buvusio Druskininkų savivaldybės tarybos nario, verslininko ir nuomonės formuotojos Indrės Burlinskaitės sutuoktinio Liudo Vaisietos civilinėje „čekiukų“ byloje.
L. Vaisieta nesutiko su žemesnės instancijos teismų sprendimais, kuriais jis įpareigotas savivaldybei grąžinti daugiau nei 13 tūkst. eurų. Tačiau teismai nusprendė, kad buvęs politikas šia suma praturtėjo savivaldybės sąskaita.