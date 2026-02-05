LRTK kreipėsi į „TikTok“ dėl neteisėto turinio: prašo pašalinti 80 paskyrų ir 52 vaizdo įrašus

Komisijos kreipimesi prašoma pašalinti galimai botų valdomas paskyras ir vaizdo įrašus, kuriuose platinama dezinformacija, kurstoma neapykanta ar menkinamos demokratinės institucijos, bei įrašus, kuriais pažeidžiami nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo reikalavimai.
„LRTK šį kreipimąsi pateikė kaip nacionalinė audiovizualinės srities reguliavimo institucija, veikdama pagal Visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalį ir vadovaudamasi Skaitmeninių paslaugų akto 9 straipsniu, kuris numato privalomus nurodymus dėl neteisėto turinio pašalinimo“, – rašoma LRTK pranešime.
Komisija „TikTok“ nurodė pašalinti 74 galimai botų valdomas neautentiškas paskyras ir 6 identifikuojamų asmenų paskyras, taip pat 12 neteisėtų vaizdo įrašų, kurie LRTK vertinimu pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnį, ir 40 nepilnamečiams žalingų vaizdo įrašų.
LRTK pabrėžia, kad tokio pobūdžio turinys kelia grėsmę viešajam interesui nacionaliniam saugumui ir vaikų bei paauglių apsaugai skaitmeninėje erdvėje.
„Iki šiol socialinių tinklų platformų valdytojai į LRTK teikiamus įspėjimus dėl neteisėto turinio paprastai reaguodavo atsakingai ir operatyviai. Todėl tikimės, kad ir šį kartą į mūsų surinktus duomenis bei nustatytus labai rimtus, įvairiapusius pažeidimus bus sureaguota deramai“, – pranešime teigia LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
Kreipimesi į „TikTok“ LRTK išskyrė keturias pagrindines problemines sritis, kurioms būtina operatyvi platformos reakcija. Pirmoji susijusi su netikrų ar botų valdomų paskyrų veikla – jos, anot komisijos, koordinuotai platina draudžiamą turinį, manipuliuoja viešąja nuomone politiniais, saugumo ir geopolitiniais klausimais bei pasižymi pasikartojančiais dezinformaciniais naratyvais.
Antroji sritis apima identifikuojamiems asmenims priklausančias paskyras, kurios, LRTK teigimu, sistemingai pažeidinėja teisinius reikalavimus. Komisija atkreipia dėmesį, kad dalis šių turinio kūrėjų turi didelę auditoriją, todėl jų skleidžiama dezinformacija, neapykantos kurstymas ar valstybės institucijų diskreditavimas pasiekia plačią visuomenės dalį ir daro reikšmingą neigiamą poveikį viešajai erdvei.
Tokie pažeidimai, LRTK teigimu, turėtų būti vertinami kaip sisteminis neteisėto turinio platinimas, sudarantis prielaidas ilgalaikiam žalingam poveikiui.
Trečioji probleminė sritis susijusi su konkrečiais „TikTok“ vaizdo įrašais, kuriuose, pasak LRTK, skleidžiama sąmoningai klaidinanti informacija, propaganda, kurstomas priešiškumas, skatinama tautinė nesantaika, menkinamas pasitikėjimas demokratinėmis institucijomis ar net kvestionuojamas valstybės suverenitetas.
Ketvirtoji sritis – nepilnamečiams žalingas turinys. LRTK nurodo nustačiusi vaizdo įrašus, kuriuose vartojama necenzūrinė kalba, rodomi nepadorūs gestai, normalizuojamas alkoholio ar psichotropinių medžiagų vartojimas, taip pat pateikiama seksualinio pobūdžio informacija.
„Tokie atvejai, kai platformoje sistemingai platinama dezinformacija, kurstoma neapykanta ar pažeidžiami nepilnamečių apsaugos reikalavimai negali būti toleruojami, o platformų atsakomybė užtikrinti saugią informacinę erdvę išlieka esminė“, – pabrėžia M. Martišius.
LRTK nurodo, kad Skaitmeninių paslaugų aktas numato platformų pareigą operatyviai reaguoti į neteisėtą turinį, užtikrinti skaidrumą ir taikyti veiksmingas priemones, apsaugančias vartotojus nuo žalingos informacijos.
