Pakaunėje rikiuosis šimtai šaulių – bus tikrinamas jų pasirengimas

Šauliai – valstybės gynybos ramstis
Vasario 7 d. LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė surengs rikiuotės apžiūrą ir savo padalinių parengties vykdyti užduotis įvertinimą. Kartą metuose rengiamose tokio masto šaulių pratybos ALERTEX – angl. Alert Exercise apibūdina budrumo lygio patikrinimą, kai sulaukę skambučio šauliai turi per nustatytą laiką prisistatyti į paskirties vietą su visa ekipuote.
Šį šeštadienį pratybose dalyvaus visų Kauno apskrities padalinių – Kauno miesto ir rajono, Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų rajonų kuopų – šauliai su turima ekipuote, ginkluote, įranga, transportu ir kitomis priemonėmis.
Į vieną vietą sutelkti šimtai šaulių – tai ne tik algoritmų ir procedūrų pasitikrinimas, bet tikras signalas, kad Šaulių sąjunga nėra formali organizacija. Tai – realią jėgą, pajėgumus ir įrangą turintis valstybės gynybos ramstis.
„Viena yra deklaruoti, o kita – realiai pasitikrinti bei įvertinti savo pasirengimą ir gebėjimus vykdyti galimas užduotis bei sąveiką su partneriais. Tai vienas iš Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės tikslų 2026-aisiais.
Siekiame atlikti savotišką rinktinės „resursų inventorizaciją“, taip pat pristatyti turimus pajėgumus partneriams, kartu aptarti bendradarbiavimo ir abipusės paramos galimybes. Ši diena – atvirų durų diena šaulių partneriams, kurie supranta, kad saugumas prasideda nuo pasitikėjimo ir žinojimo, kas stovi tau iš kairės ir iš dešinės. Kviečiame Kauno regiono lyderius tapti šio saugumo tinklo dalimi“, – sako rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius.
Partnerystė, paremta pasitikėjimu
Lietuvos šaulių sąjunga nuolat bendradarbiauja su savivaldybėmis, medicinos, švietimo įstaigomis, statutinių tarnybų struktūromis ir kariuomene, kitomis organizacijomis.
Vasario 7 d. atvykti į šaulių pratybas kviečiami Kauno apskrities savivaldybių administracijų, medicinos įstaigų, statutinių organizacijų, švietimo įstaigų, Kauno įgulos karinių vienetų bei verslo atstovai.
ALERTEX pratybose savivaldybės galės gyvai pamatyti, kokius resursus šaulių rinktinė pasitelktų krizių valdymui ir kaip ateitų į pagalbą suvaldant ekstremalias situacijas.
Medicinos įstaigoms tai galimybė įvertinti, kokios pagalbos iš šaulių galima tikėtis evakuacijos, pirmosios pagalbos teikimo masinių nelaimių metu ar logistikos srityse.
Statutinių tarnybų atstovai su šauliais aptars bendrus reagavimo algoritmus, kad krizės metu nebūtų dubliuojamos funkcijos.
Verslo atstovams tokios šaulių pratybos – akivaizdus įrodymas, kad investicijos į saugumą ir parama šauliams virsta realia regiono stabilumo garantija.
Stipriname visos visuomenės atsparumą
Pirmą kartą tokio masto kovinės parengties ir logistinio aprūpinimo pratybos ALERTEX visose 10-yje šaulių rinktinių buvo surengtos 2024 m., o dabar tai tapo kasmetine praktika.
Šiemet ALERTEX ciklą pirmieji pradeda Kauno apskrities šauliai – LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė, vėliau pratybos vyks ir kitose rinktinėse.
„Norime matyti realią situaciją – kaip pasirengę šauliai, kokią ekipuotę ir ginkluotę turi, ko trūksta, kokiomis nuotaikomis gyvena, kokia jų motyvacija. Aprūpindami šaulius ir stiprindami jų rengimą tiek su ginklu, tiek veiklose be ginklo, stipriname visos visuomenės atsparumą ir pasirengimą visuotinei valstybės gynybai, – sako Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk.
Linas Idzelis. – Šaulių sąjunga įgalina skirtingo amžiaus, skirtingų lyčių, skirtingo fizinio pajėgumo ir skirtingų profesijų žmones – gydytojus, virėjus, inžinierius, IT specialistus, žurnalistus, mokytojus, vairuotojus ir t.t. Kad valstybė būtų saugi, reikalingas kiekvienas su savo kompetencijomis“.
Šiuo metu Lietuvos šaulių sąjungoje yra beveik 18,3 tūkst. šaulių, iš jų daugiau kaip 11 tūkst. suaugusiųjų ir daugiau kaip 6 tūkst. jaunųjų šaulių nuo 11 iki 18 metų. LŠS Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė vienija daugiau kaip 2800 šaulių, iš jų kiek daugiau nei 1000 – jaunųjų šaulių.