STT pareiškė įtarimus Vyriausybės vicekancleriui J. Pankauskui

Jam pareikšti įtarimai dėl galimo turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo ar disponavimo jais bei piktnaudžiavimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, J. Pankauskas, 2019–2021 m. eidamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu, J. Pankauskas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2,5 tūkst. eurų žalą.
I. Ruginienė sprendimus priims po teismo sprendimo
Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) „čekiukų“ byloje pareiškus įtarimus Vyriausybės pirmajam pavaduotojui J. Pankauskui, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė lauks galutinio teismo verdikto, tad iki tol jokie sprendimai dėl vicekanclerio nebus priimami, nurodė jos atstovas.
„Ministrė pirmininkė, atsižvelgdama į ankstesnius precedentus ir sprendimus tokio pobūdžio bylose, lauks galutinio teismo sprendimo. Iki tol sprendimai, susiję su vicekancleriu, nebus priimami“, – Eltai nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.