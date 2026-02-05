Teismui perduota Kalvarijos tarybos nario E. Kabelkos „čekiukų“ byla

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą pradėjo ir atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m., eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, E. Kabelka, įtariama, suklastojo 35 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Kaip skelbia STT ir prokuratūra, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad E. Kabelka, klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, galimai apgaule savo naudai įgijo 3 918 eurų, priklausiusių Kalvarijos savivaldybės administracijai.
Politikas taip pat kaltinamas tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Manoma, kad politikas, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Kalvarijos savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
Baudžiamoji byla perduota Marijampolės apylinkės teismui.
E. Kabelka į savivaldybę išrinktas pagal demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašą.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)SkaidrinamKalvarija
Rodyti daugiau žymių