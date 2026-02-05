V. Kondratovičius apie galimus R. Žemaitaičio ryšius su Šūdmaišiu: tikiu, kad teisėsaugos institucijos analizuoja

„Manyčiau, tą informaciją kitos institucijos irgi vertina ir teisėsaugos institucijos, tikiu, kad analizuoja. Visgi čia yra ir prevencinė veikla, ir įvertinimas tos visos situacijos – jie irgi turėtų pasisakyti, jeigu yra tam pagrindas. Jeigu yra tam abejonių, ar tai tikrai yra problema“, – „Žinių radijui“ teigė V. Kondratovičius.
Visgi ministras pabrėžia, kad kilusias abejones visada gali išsklaidyti ir patys politikai.
„Į tuos klausimus politikai patys turėtų atsakyti, paneigti bet kokias abejones, kad tai darytų įtaką politinei veiklai, kad tie sprendimai ir visa ta situacija yra neaiški. Kodėl yra neaiški – todėl, kad nėra informacijos daug ir nėra suteikiama. Tai šiuo atveju jie patys turėtų padaryti apsisprendimą“, – sakė V. Kondratovičius.
„Šiandieną iš šono atrodo, kai informacija pateikiama, o patys žmonės neatsako į tuos klausimus, tai sukelia tokių galbūt abejonių. Bet aš nesakau, kad iškart galima statyti verdiktą ir pasakyti, kad viskas čia yra blogai. Tai yra kompleksas sprendimų – arba patys politikai pasako, kas ir kaip, arba teisėsaugos institucijos irgi įvertina. Čia gali būti ir policija, ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, ir Valstybės saugumo departamentas – tas sprendimas, ta informacija gali ateiti iš bet kokios pusės“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino nuotrauka, kurioje R. Žemaitaitis buvo užfiksuotas kartu su Aurelijumi Perminu, dar žinomu pravarde Šūdmaišis. A. Perminas pirmasis iš Agurkinių lyderių pradėjo duoti parodymus prieš grupuotės lyderį Saulių Velečką ir taip padėjo pareigūnams demaskuoti grupuotę.
A.Perminas pastarąjį kartą buvo teistas 2008 metų gruodį – už neteisėtą kito asmens laisvės atėmimą, apiplėšimą ir dokumentų klastojimą.
Vėliau paaiškėjo, kad ryšių su veikėju, pravarde Šūdmaišis, turi ir kiti partijos nariai – A. Perminą pažįsta ir „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Reaguodamas į galimus šios partijos narių ryšius, prezidentas Gitanas Nausėda antradienį sakė, jog tai rimta problema. Jis taip pat pabrėžė, jog, jeigu nebus atsakyti visi kilę klausimai, šis faktas gali mesti kriminalinį šešėlį ir ant visos koalicijos.
ŠūdmaišisVidaus reikalų ministerija (VRM)teisėsauga
Rodyti daugiau žymių