V. Kondratovičius apie VSAT ryšį su Baltarusijos tarnybomis: esant poreikiui, kontaktuoti galima bet kada

„Jeigu yra toks poreikis, mes bet kada galime (kontaktuoti – ELTA). Būna, kad matome, kaip kontrabandiniai balionai yra paleidžiami iš tam tikrų vietų. Mes informuojame Baltarusiją apie tai, tačiau ar Baltarusija paskui imasi kažkokių veiksmų – kitas klausimas“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Kondratovičius.
Tiesa, kaip teigia Vyriausybės narys, Lietuva turi ir kitų kanalų, per kuriuos gali siekti daryti poveikį Baltarusijai. Apie tiesioginį kontaktą su nedraugiška šalimi V. Kondratovičius nekalba.
„Vienas ar du susitikimai, kurie vyko pernai, buvo darbiniai ekspertiniai susitikimai. Tiesa, tai nėra vieninteliai kanalai per kuriuos galime veikti. Dar yra „Interpol“. Jei teisėsaugos tyrimas, kuris dabar vyksta, duos rezultatus ir mes galėsime įrodyti, jog reikia tų asmenų (kontrabandininkų – ELTA) tarptautinės paieškos – Baltarusija turės kažkaip į tai reaguoti“, – tikino vidaus reikalų ministras.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto (VNO) veikla.
Po ilgesnės nei mėnesio pertraukos sausio pabaigoje vieną naktį dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų VNO veikla buvo sustabdyta tris kartus.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, tai buvo intensyviausias užfiksuotas antplūdis šiemet – iki kitos dienos ryto buvo aptikti aštuoni balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis, keletas tokių balionų liekanų, taip pat sulaikyti keturi asmenys.