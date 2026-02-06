Antikorupcijos komisija organizuoja neeilinį posėdį: nagrinės K. Žuromsko pateiktą informaciją

„Atsižvelgiant į LRT radijo laidoje aplinkos ministro K. Žuromsko pateiktą informaciją dėl galimų korupcinių apraiškų priimant sprendimus dėl Miškų įstatymo pataisų, vasario 9 d. 13 val. Antikorupcijos komisija organizuoja neeilinį posėdį. Posėdyje pasisakyti pakviesti aplinkos ministras, Generalinės prokuratūros ir STT atstovai“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbta, penktadienį K. Žuromskas teigė, kad dėl iš pareigų atleisto viceministro E. Mačiežos susitikimų su lobistinėmis organizacijomis kreipsis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).
Anot jo, viceministras galėjo būti papirktas arba kitaip paveiktas interesų grupių, kurioms Miško įstatymo pakeitimai būtų nenaudingi. Tiesa, jis neįvardijo, kas konkrečiai galėjo papirkti buvusį viceministrą ir nepateikė tą patvirtinančių įrodymų.
Dar eidamas aplinkos viceministro pareigas E. Mačieža trečiadienį Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje teigė, kad klausimai, susiję su jo kuruojama miškų politikos sritimi, sprendžiami jam „už nugaros“, jis jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų.
Po to ministerijos vadovas K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą ir bus atleistas iš pareigų.
Pasak K. Žuromsko, E. Mačiežos pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su socialdemokratų parlamentaru Audriumi Radvilavičiumi.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.