Lietuvos dienaAktualijos

D. Asanavičiūtė-Gružauskienė dėl J. Pankausko veiksmų kreipėsi į VTEK

2026 m. vasario 6 d. 13:08
Austėja Paulauskaitė
Generalinei prokuratūrai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) paskelbus, jog Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui Justui Pankauskui pareikšti įtarimai, konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė dėl jo veiksmų kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK). Parlamentarė prašo ištirti, ar J. Pankauskas, būdamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariu, nesupainiojo viešų ir privačių interesų.
Daugiau nuotraukų (7)
„Svarbias valstybėje pareigas užimantys asmenys, turėtų atliepti teisėtus visuomenės skaidrumo, interesų derinimo lūkesčius. Vyriausybės vicekancleris, svarbus valstybės tarnautojas, turėtų įvertinti pareikštus įtarimus ir trauktis iš užimamų pareigų“, – teigė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Kaip skelbta, J. Pankauskui pareikšti įtarimai dėl galimo turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo ar disponavimo jais bei piktnaudžiavimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, J. Pankauskas, 2019–2021 m. eidamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu, J. Pankauskas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2,5 tūkst. eurų žalą.
Loreta AsanavičiūtėJustas PankauskasVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.