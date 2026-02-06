D. Asanavičiūtė-Gružauskienė dėl J. Pankausko veiksmų kreipėsi į VTEK

„Svarbias valstybėje pareigas užimantys asmenys, turėtų atliepti teisėtus visuomenės skaidrumo, interesų derinimo lūkesčius. Vyriausybės vicekancleris, svarbus valstybės tarnautojas, turėtų įvertinti pareikštus įtarimus ir trauktis iš užimamų pareigų“, – teigė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Kaip skelbta, J. Pankauskui pareikšti įtarimai dėl galimo turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo ar disponavimo jais bei piktnaudžiavimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, J. Pankauskas, 2019–2021 m. eidamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu, J. Pankauskas Lazdijų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2,5 tūkst. eurų žalą.
Loreta AsanavičiūtėJustas PankauskasVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)
Rodyti daugiau žymių