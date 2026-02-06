G. Nausėda telefonu kalbėjosi su EVT pirmininku A. Costa: aptarė ES konkurencingumo stiprinimą

Pokalbio metu buvo aptartas ES konkurencingumas, bendrosios rinkos stiprinimas naujoje geoekonominėje aplinkoje, vidaus strategijos ir politikos klausimai.
„Pritariame idėjai surengti neformalią diskusiją konkurencingumo tema, tikintis, kad kovo mėnesį EVT posėdyje bus priimti konkretūs sprendimai. Tenka konstatuoti, kad iki šiol mums nepavyko reikšmingai pagilinti bendrosios rinkos ir išspręsti Europos Sąjungos konkurencingumą ribojančių kliūčių“, – pranešime cituojamas šalies vadovas G. Nausėda.
Kaip pranešė Prezidentūra, G. Nausėda atkreipė dėmesį, kad ES konkurencingumą stiprinančias priemones, kurias galima įgyvendinti greičiau, būtina prioretizuoti, nes globali aplinka sparčiai kinta ir laiko ilgoms diskusijoms nėra.
Pasak prezidento, būtina nuosekliai ir rezultatyviai veikti ES mastu, pradedant nuo elementarių ūkiškų sprendimų.
„Santykinai aukštos elektros kainos ir prieigos prie pigesnio kapitalo stoka – tai iššūkiai, kuriuos turime atliepti kuo skubiau. To reikia produktų ir paslaugų gamintojams ir teikėjams“, – sakė šalies vadovas.
Konkuruodami globaliai aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto, informacinių technologijų srityse, G. Nausėdos vertinimu, privalome ES mastu reikšmingai sumažinti administracinę naštą ir vidinius barjerus tarp ES valstybių rinkų.
Be to, prezidento teigimu, reikia skubiai imtis veiksmų siekiant sustiprinti Europos konkurencingumą ir jos vaidmenį pasaulinėje ekonomikoje, ES turi diversifikuoti prekybos santykius, šioje vietoje, anot šalies vadovo, geras pavyzdys yra neseniai pasirašytas laisvosios prekybos susitarimas su Indija.
„Turime pasimokyti iš ankstesnės patirties ir mažinti priklausomybes, ypač nuo Rusijos ir Kinijos. Per ketverius metus nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios mums pavyko rasti sprendimų, imtis konkrečių veiksmų ir sumažinti priklausomybę nuo agresoriaus“, – pabrėžė Lietuvos vadovas.
Prezidentas taip pat akcentavo, jog ES turi ne tik gilinti bendrąją rinką, bet ir ją plėsti – į Ukrainą, Moldovą bei Vakarų Balkanus.
Prezidentas pabrėžė, jog Lietuva yra pasirengusi dirbti su Bendrijos rinkos veiksmų planu ir jį įgyvendinti savo pirmininkavimo ES Tarybai metu 2027 metais.