Bręsta konfliktas koalicijoje: „aušriečių“ ministras K. Žuromskas kreipsis į tarnybas dėl „socdemo“ A. Radvilavičiaus

Pūlinys dėl miškų politikos sprogo trečiadienį Seimo Aplinkos apsaugos komitete. Jame dalyvavęs už miškų politiką atsakingas dabar jau buvęs viceministras Edmundas Mačieža pareiškė, kad jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų, kurių dalis yra priimami jam „už nugaros“.
Tuos sprendimus esą priima K. Žuromskas ir ministerijos kancleris, tos pačios partijos deleguotas buvęs ministras Povilas Poderskis.
Jo pusėn stojo komiteto narys, socialdemokratas A. Radvilavičius, kuris tvirtino, kad viceministras nebuvo kviečiamas ir nedalyvavo keliuose ministerijos susitikimuose, kur buvo aptariami miškų politikos klausimai.
Po šio komiteto posėdžio K. Žuromskas pranešė, kad atleidžia viceministrą, nes prarado pasitikėjimą juo, o jo teiginius vadino nutolusiais nuo realybės. Nurodyta, kad viceministras stabdė būtiną reformą ir gynė interesų grupes.
Miškų įstatymo projektu siūloma keisti kirtimų reguliavimą, gerinti miškų atkūrimą, spartinti priskyrimą grupėms, sudaryti galimybes miško savininkams kompensuoti veiklos ribojimus. Gamtos sergėtojai palaiko šią reformą, tikėdamiesi mažesnių kirtimų, tačiau jai priešinasi patys miškų savininkai.
Reformai nepritaria ir atleistas viceministras, ir „socdemas“ A. Radvilavičius. Ministras K. Žuromskas tvirtina, kad taip yra dėl to, jog socialdemokratas miškų politikoje turi savų interesų ir jį gali veikti įvairios suinteresuotos grupės.
„Priminsiu, kad trečiadienį vyko Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame, galimai, vyko surežisuotas Seimo nario ir dabar jau buvusio viceministro E. Mačiežos spektaklis.
Komiteto tikslas buvo padiskutuoti apie siūlomus Miškų įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama pagreitinti ir supaprastinti miškų priskyrimo miškų grupėms procedūras, tikslinti miškų grupių sistemą ir išplėsti griežtos apsaugos bei ekologiškai svarbių miškų teritorijas bei keisti miškų grupių paskirstymą.
Komitete nebuvo nei diskusijos, nei klausimų, nei adekvatumo. Keista, kad Seimo narys, pasitelkdamas E. Mačiežą, bandė daryti kažkokį pasirodymą, nenori diskutuoti, pasitelkiama pramonė, lobistai, atsiranda Algis Gaižutis, kuris yra Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas, ir kuris save deklaravęs kaip lobistas.
A. Radvilavičius, prieš tapdamas Seimo nariu, vadovavo Miško rangovų asociacijai ir teikė teisės aktų pasiūlymus, tačiau nebuvo registruotas lobistas. VTEK apie neteisėtą lobistinę veiklą pranešė, kai Miško darbų rangovų asociacijos vadovas jau buvo kitas, bet kartu tai yra ir pripažinimas, kad ir anksčiau ši asociacija buvo lobistė, nors oficialiai nebuvo užsiregistravusi.
Dokumente asociacijos siūlė stabdyti Miškų įstatymo pataisas, peržiūrėti saugomų teritorijų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimą. Lietuvoje nėra atšalimo laikotarpio, todėl iš lobisto gali būti iškart išrinktas Seimo nariu. Tapęs Seimo nariu, jis tapo aktyviu politiku, atstovaujančiu medienos interesams.
Ir iš visuomenininkų girdisi, kad medienos pramonė per lobistus ir Seimo narius stumia savo interesus įžūliai“, – rašė K. Žuromskas.
Dėl „galimo šališkumo priimant sprendimus dėl miškų politikos“ ministras ketina kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), Seimo etikos komisiją bei Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
„O dabar svarbiausias dalykas, Aplinkos ministerija dirbo, dirba ir toliau dirbs ir dės visas pastangas, kad mažintų kirtimus ir tinkamai rūpintųsi gamtos apsauga“, – pabrėžė jis.
K. Žuromskas į VTEK ketina kreiptis ir dėl buvusio viceministro E. Mačiežos dėl esą vykusių, bet nedeklaruotų susitikimų su lobistinėmis organizacijomis.
„Mes turime labai didelį spaudimą iš tam tikrų grupių, kad miškai būtų pjaunami daugiau. Pradėjau kalbėti atvirai su buvusiu viceministru apie galimybę šiek tiek mažinti kirtimo normas urėdijoje, pradėjau kalbėti apie kai kurių valstybinių miškų perkėlimą iš tam tikros kategorijos į kitą ir tada pradėjo darytis visi šitie dalykai“, – LRT radijuje sakė ministras.
„Tokie ministro teiginiai man kelia didžiulę nuostabą. Tai yra kažkoks nonsensas tokius dalykus kalbėti, neturint tam kažkokių įrodymų“, – LRT radijui teigė pats A. Radvilavičius.
R.Puchovičius palaiko ministrą, bet ragina neskubėti
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius portalui Lrytas teigė, kad jų deleguotas ministras, jeigu jam kyla tam tikrų įtarimų, turi teisę kreiptis į atsakingas institucijas. Tiesa, politikas pabrėžė, kad tokius veiksmus pirmiausia geriausia būtų apsitarti su partijos vadovybe.
„Ministras yra nepriklausomas asmuo, kuris yra deleguotas partijos. Jeigu jis mato, kad yra įtarimas, reikėtų kreiptis (į tarnybas – Lrytas), jog būtų išsiaiškinta, jis turi tam pilną teisę. Ar jis jau kreipėsi, ar dar kreipsis, kol kas atsakyti negaliu, dar pakalbėsiu tuo klausimu su juo. Aš turbūt būčiau linkęs pirmiausia tą klausimą apsitarti uždarame rate“, – Lrytas kalbėjo R. Puchovičius.
Jis atkreipė dėmesį, kad į viešąją erdvę nesutarimus išnešė pats buvęs viceministras E. Mačieža ir socialdemokratas A. Radvilavičius, užuot situaciją bandę spręsti ministerijos ar koalicijos viduje. Tad „aušriečiai“ stoja į savo ministro pusę, nors ragina jį nepriimti skubotų sprendimų.
„Aš už teisybę ir už atsakingą požiūrį į darbą. Jeigu ministras mato, kad kažkurioje vietoje nėra vykdoma Vyriausybės programa dėl miškų kirtimo ir tam yra trukdoma, tai ministro pozicija yra normali. Bet ar iš karto reikėtų taip griežtai vertinti tą dalyką, tai aš tuo klausimu su ministru dar bet kokiu atveju pakalbėsiu“, – pakartojo jis.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas pabrėžė, kad partija palaiko patį projektą, kuriam pernai gruodį pritarė ir Vyriausybė.
„Mes esame už tai, kad reikėtų apsaugoti miškus, nes kai ministerijoje buvo liberalai, buvo labai daug kirtimų, per daug atsižvelgta į verslą, bet neatsižvelgta į aplinką, aplinkosaugą. Jeigu taip toliau, po 50 metų mišką rasti būtų sunku. Aš už tai, kad reikėtų apsaugoti miškus. Partijos pozicija tokia pati, kaip ir visos Vyriausybės“, – patikino R. Puchovičius.
Politikas neatmetė, kad nesutarimas bus aptartas ir koalicijos viduje.
„Bet kokiu atveju, aš manau, iškils klausimų, nes čia yra konfliktas tarp dviejų koalicijos partnerių – „Nemuno aušros“ nario ir socialdemokratų nario. Būtų logiška, kad tas klausimas pereitų į koalicijos lygmenį ir būtų išspręstas uždarame rate“, – apibendrino „aušrietis“.
