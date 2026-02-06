K. Budrys pareiškė užuojautą sprogimo Pakistane aukoms

„Esu sugniuždytas žinios apie mirtiną sprogimą šiitų mečetėje Islamabade, Pakistane. Mano mintys su aukomis, jų šeimomis ir visais nukentėjusiaisiais. Mes solidarizuojamės prieš terorizmą visomis formomis“, – penktadienį socialinio tinklo „X“ paskyroje teigė ministras.
Kaip skelbta, savižudžiui sprogdintojui per penktadienio pamaldas užpuolus šiitų mečetę Pakistano sostinėje, žuvo mažiausiai 31 žmogus, o dar daugiau kaip 150 buvo sužeista, pranešė policija.
Šiitai musulmonai sudaro apie 20 proc. Pakistano gyventojų, kurių iš viso yra beveik 250 mln. Pakistano Talibano ir „Islamo valstybės“ grupuotės praeityje taikėsi į šiitus musulmonus, tačiau atsakomybės už naujausią išpuolį neprisiėmė jokia grupuotė.
Kęstutis BudrysPakistanasmečetės
