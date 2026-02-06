R. Bridikis: siūlymas neleisti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams balsuoti rinkimuose – politinės diskusijos klausimas

„Pasiliksime, matyt, vertinimą sau, nes, vėlgi, tai yra politinės diskusijos klausimas. Ir kaip bus nuspręsta, mes savo vertinimą turbūt paliksime tiesiogiai perduoti sprendimų priėmėjams“, – žurnalistams Seime penktadienį teigė R. Bridikis.
„O pasiūlymų būna įvairių ir turi, visgi, sutarti sprendimų priėmėjai kartu, kokį kelią pasirinkti. Mes esame tos politikos įgyvendintojai didžiąja dalimi. Tai nenorėčiau vertinti politinių jų pasirinkimų, nes tai ne mūsų priedermė“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, siekiant užkardyti galimas grėsmes nacionaliniam saugumui, Seimo konservatoriai pasiūlė apriboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę balsuoti savivaldos rinkimuose.
Seimo Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas kartu su frakcijos nare Dalia Asanavičiūte-Gružauskiene ir kitais parlamentarais įregistravo tai numatančias Konstitucijos bei Rinkimų kodekso pataisas.
Jei Seimas pritartų, teisę nuolat gyventi Lietuvoje turintys europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus neatitinkančių valstybių piliečiai negalėtų balsuoti savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose, taip pat būti renkami savivaldybių tarybų nariais. Jie negalėtų aukoti savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
Kaip numato opozicijos pasiūlytas reguliavimas, vietos savivaldos rinkimuose teisę balsuoti išlaikytų Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių valstybių piliečiai. Tai reikštų, kad balsavimo teisę turėtų Europos Sąjungos, NATO, Europos ekonominės erdvės ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių piliečiai.
Remigijus BridikisValstybės saugumo departamentas (VSD)Rusija
Rodyti daugiau žymių