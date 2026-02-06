Už parlamentines lėšas – paslaugos iš kolegos: paaiškėjo, ką M. Maldeikis pirko iš A. Vyšniausko

Portalo duomenimis, pernai gruodžio 10 dieną A. Vyšniauskas parlamentarui pateikė 200 eurų sąskaitą už skaitmeninio turinio, susijusio su Seimo nario parlamentine veikla, parengimo paslaugas.
Taip pat buvo rastos dar dvi M. Maldeikiui pateiktos sąskaitos – viena išrašyta kovo, kita balandį, abiejose prašoma sumokėti po 400 eurų. Sąskaitoje nurodoma, kad A. Vyšniauskas paslaugas teikė pagal individualios veiklos pažymėjimą.
M. Maldeikis portalui patvirtinto iš A. Vyšniausko pirkęs analitinę studiją, vėliau įsigijęs klausimyną apklausai ir šios rezultatų analizę. Šias paslaugas jis apmokėjo per keturis kartus.
„Pavasarį kilo poreikis papildomai informacijai apie Europos Sąjungos komisijos veiklos kryptis, nes kaip pamenate, tai buvo laikotarpis, kai komisija vos ne kasdien pristatydavo naują Lietuvai aktualią politikos priemonę. A. Vyšniauskas atliko ir man pristatė analitinę studiją „Antroji Von Der Leyen komisija. 2024–2029 m. prioritetai ir kryptys“. Dokumentas, kurį iki šiol labai naudoju savo darbe“, – „Delfi“ teigė politikas.
Už šią paslaugą apmokėjimai buvo atlikti kovo ir balandžio mėnesiais.
M. Maldeikis teigė rudenį užsakęs sudaryti klausimyną apklausai ir po jos atlikimo padaryti rezultatų analizę, juos palyginant su statistikos departamento duomenimis.
„Taip pat puikiai pavyko, iš to gimė dar ir papildomas dokumentas su klausimais, kuriuos būtų galima testuoti ateityje. Apmokėta rugsėjį ir gruodį“, – portalui nurodė jis.
Seimo narių išlaidų ataskaitų duomenys rodo, kad apklausą „Vilmorus“ M. Maldeikis užsakė pernai lapkritį.
ELTA primena, kad pernai liepą Kauno apygardos teismas nusprendė buvusį parlamentarą ir buvusį Marijampolės savivaldybės tarybos narį A. Vyšniauską pripažinti kaltu „čekiukų“ byloje. Jam skirta piniginė bauda ir uždrausta trejus metus dirbti valstybės tarnyboje.
Baudžiamosios bylos duomenimis, nuo 2019 m. gegužės iki 2020 m. spalio mėnesio A. Vyšniauskas, tuomet eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro, telefono, interneto ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Pagal nustatytą tvarką, A. Vyšniauskas kiekvieną mėnesį tarybos nario veiklai galėjo gauti 230 eurų neviršijančią išmoką.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu nustatyta, jog tariamai patirtos išlaidos buvo apmokėtos ir kitų asmenų banko kortelėmis. Įtariama, kad buvęs tarybos narys, savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo 2 tūkst. 190 eurų Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.