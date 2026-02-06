V. Čmilytė-Nielsen kritikuoja valdančiųjų atsaką EP rezoliucijai dėl LRT: Lietuvą bandoma vesti orbanišku keliu

„Bandoma vesti Lietuvą orbanišku keliu, jeigu labai trumpai pasakyti. Šiek tiek paradoksas yra tai, kad po ta rezoliucija pasirašė ūkininkai, kurie yra viena iš tų grupių, kurios iš tos nekenčiamos Europos Sąjungos yra gavusi daugiausiai naudos“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Man atrodo, kad Europos Parlamente buvo svarstymas, buvo diskusija ir kad buvo išreikštas nerimas dėl procesų, kurie vyksta Lietuvoje – visiškai objektyviai atspindi, kad kai kurie procesai, kurie vyksta Lietuvoje – yra pavojingi. Šioje vietoje EP remiasi ne kažkokiomis manipuliacijomis, o tuo, kad viena kita valstybė jau nuėjo tokiu keliu“, – dėstė politikė.
Kaip skelbta, EP sausį priėmė nevienareikšmiškai vertinamą rezoliuciją „dėl mėginimo užvaldyti Lietuvos visuomeninį transliuotoją ir grėsmės demokratijai Lietuvoje“. Ją pasirašė dalis Europos liaudies partijos (EPP), socialistų ir demokratų, „Atnaujinkime Europą“, „Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso“ bei Kairiųjų grupės narių.
Kaip atsaką šiam dokumentai, grupelė parlamentarų registravo savąją rezoliuciją, kurią siekia priimti Seime. Joje reiškiamas susirūpinimas, jog EP priimta rezoliucija gali sudaryti nepagrįstą įspūdį apie sistemines grėsmes demokratijai Lietuvoje ir taip sumenkinti valstybės narės reputaciją.
Pabrėžiama, jog už teisėkūros kokybę, konstitucinių vertybių apsaugą, visuomeninio transliuotojo veiklos teisinį reguliavimą ir parlamentinę kontrolę yra atsakingas Lietuvos Seimas. Be to, konstatuojama, jog EP rezoliucija priimta neįsigilinus į Lietuvos faktinį, teisinį ir politinį kontekstą.
Rezoliucijos projektą pasirašė Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos nariai Rimas Jankūnas, Dainius Gaižauskas, Ignas Vėgėlė, Valius Ąžuolas, Bronis Ropė. Taip pat „aušriečiai“ Remigijus Žemaitaitis, Karolis Neimantas, Petras Dargis, Kęstutis Bilius, Martynas Gedvilas bei mišriai Seimo frakcijų grupei priklausantis Vytautas Sinica.