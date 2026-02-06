VSAT: Baltarusijos pasienyje toliau nefiksuojama neteisėtų migrantų

Pastarosiomis dienomis jų neapgręžė ir Latvijos bei Lenkijos pasienio pareigūnai, rodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenys.
Kaip anksčiau skelbė ELTA, VSAT tokią situaciją sieja su stipriai atšalusiais orais ir sumažėjusiu Baltarusijos spaudimu Lietuvai. Pastaruoju metu Lietuvoje fiksuota daugiau nei 20 laipsnių šalčio, naktimis būta ir speigo – kai kur temperatūra nukrito iki 30 laipsnių.
Atvejų, kai ilgą laiką nebūdo apgręžiama neteisėtų migrantų, pasitaikydavo ir 2024 m., taip pat 2025 m.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 652 asmenims, šiemet – 14.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.