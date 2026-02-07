Apklausa: du trečdaliai gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja

Skelbiama, jog praėjusių metų gruodį tokios nuomonės laikėsi 7 iš 10 respondentų (71 proc.). Kad reikalai krypsta į gerąją pusę, tuomet galvojo ketvirtadalis apklaustųjų (25 proc.).
Kaip rodo tyrimo rezultatai, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, mano 29 proc. respondentų. Dažniau tai jaunimas iki 30 metų (43 proc. jų nurodė, kad situacija gerėja), didmiesčių gyventojai (35 proc.), respondentai su aukštuoju išsilavinimu (38 proc.) bei su didžiausiomis (virš 2,4 tūkst. eurų) šeimos pajamomis per mėnesį (42 proc.), besimokantis jaunimas (49 proc.), vadovai (42 proc.) bei specialistai ir tarnautojai (36 proc.).
Tuo metu priešingos nuomonės dažniau laikosi vyresni nei 50 metų žmonės (73 proc. mano, kad blogėja), kaimo gyventojai (76 proc.), respondentai su mažiausiomis (iki 1,4 tūkst. eurų) šeimos pajamomis per mėnesį (77 proc.), pensininkai (77 proc.), kitų tautybių gyventojai (79 proc.).
Tyrimo rezultatai rodo, kad dabartine padėtimi Lietuvoje labiausiai nepatenkinti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (73 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje paskutiniu metu krypsta į blogąją pusę) bei partijos „Nemuno aušra“ (69 proc. mano, kad blogėja) rinkėjai, o santykinai didžiausi optimistai yra Liberalų sąjūdžio (49 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje pastaruoju metu gerėja) bei Lietuvos socialdemokratų partijos (37 proc. mano, kad gerėja) rėmėjai.
ELTA užsakymu tyrimą „Lietuvos Barometras“ 2026 m. sausio 8–24 dienomis atliko Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu interviu būdu apklausta 1063 Lietuvos gyventojai nuo 18 metų amžiaus. Apklausa vyko 110 atrankos taškų. Tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 proc.