Kauno pašonėje vyks plataus masto šaulių pratybos

Pratybos rengiamos siekiant įvertinti šaulių pasirengimą veikti krizių ir ekstremalių situacijų metu bei stiprinti partnerystę su savivaldybėmis, skirtingomis tarnybomis bei verslu.
Pratybų metu, sulaukę skambučio, Kauno miesto ir rajono, Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų rajonų kuopų šauliai su turima ekipuote, ginkluote ir kitomis priemonėmis per nustatytą laiką turės prisistatyti į paskirties vietą.
„Norime matyti realią situaciją – kaip pasirengę šauliai, kokią ekipuotę ir ginkluotę turi, ko trūksta, kokiomis nuotaikomis gyvena, kokia jų motyvacija. Aprūpindami šaulius ir stiprindami jų rengimą tiek su ginklu, tiek veiklose be ginklo, stipriname visos visuomenės atsparumą ir pasirengimą visuotinei valstybės gynybai“, – pranešime sakė Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis.
Į šeštadienį vyksiančias šaulių pratybas taip pat kviečiami Kauno apskrities savivaldybių administracijų, medicinos įstaigų, statutinių organizacijų, švietimo įstaigų, Kauno įgulos karinių vienetų bei verslo atstovai.
Šaulių sąjungos teigimu, medicinos įstaigoms tai galimybė įvertinti, kokios pagalbos iš šaulių galima tikėtis evakuacijos, pirmosios pagalbos teikimo masinių nelaimių metu ar logistikos srityse.
Savo ruožtu statutinių tarnybų atstovai su šauliais aptars bendrus reagavimo algoritmus, kad krizės metu nebūtų dubliuojamos funkcijos.
Pirmą kartą pratybos „Alertex“ visose 10 šaulių rinktinių buvo surengtos 2024 metais.
Šiuo metu Lietuvos šaulių sąjungoje yra beveik 18,3 tūkst. šaulių, iš jų daugiau kaip 11 tūkst. suaugusiųjų ir daugiau kaip 6 tūkst. jaunųjų šaulių nuo 11 iki 18 metų.
KaunasLietuvos šaulių sąjungakarinės pratybos
