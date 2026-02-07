Kritikos pažėręs R. Malinauskas socialdemokratus išvadino politiniais bestuburiais

Vis dėlto politikas kritikuoja socdemų negebėjimą suvaldyti savo koalicijos partnerės „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį.
„Manau, šiandien socialdemokratams reikėtų dėkoti, kad jie turi tokią koaliciją (...) Prie kiek Vyriausybių aš dirbau – tai šiai dienai labiausiai tuos pačius merus, savivaldą girdinti Vyriausybė. Šitoje vietoje duodu 10 balų pagal tai, kiek girdi, o kiek balų duosime vėliau – matysime, kaip tie reikalai pajudės, nes kalbama apie bendrai užgriuvusias problemas“, – laidoje „ELTA kraštas“ teigia R. Malinauskas.
Tačiau kartu Druskininkų meras socialdemokratus pavadino ir „politiniais bestuburiais“, kadangi stokojama tvirtos pozicijos koalicijos viduje pasakyti, kad būtent jie vykdo politiką ir turi atitinkamą kryptį.
„Jiems reikia vieną kartą griežčiau pasakyti R. Žemaitaičiui: „Mūsų politika tokia ir tokia, kryptis turime tokias ir nenukrypsti nuo jos taip pat“. Gal grubiai pasakiau, atsiprašau socialdemokratų, bet to stuburo aš ir pasigendu. Jumis pasitikėjo, jūs dabar turite valdžią, dabar jūs turite dirbti taip, kad po 4 metų, kai žmonės eis rinkti, žinotų, už ką jie balsuoja. O to šiandien nematau“, – sakė jis.
R. Malinauskas taip pat pažymėjo, kad dažnai socialdemokratai už uždarų durų kalba vienaip, o žurnalistams atsakinėja kitaip. Anot jo, atėjus dirbti į valdžią, reikia rodyti rezultatus, o ne baimintis kritikos.
„Visi kalba vieną, o kada jūs užklausiate su kameromis, tada jau baigiasi. Tai čia ko trūksta? Stuburo? Sprando? Ko trūksta? Ar tiesiog bijo, kad jeigu kalbės taip, kaip aš dabar kalbu, jie nuo jūsų brolių žurnalistų gaus per sprandą? Tai tu ten atėjai dirbti, tu rodyk rezultatą“, – apibendrino Druskininkų savivaldybės meras.
Kaip skelbta, jau kurį laiką išsiskiria dalies socialdemokratų nuomonės dėl tolesnio darbo koalicijoje su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“.
ELTA primena, kad valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ LSDP sudarė po 2024 metų Seimo rinkimų. Tačiau pernai liepą po skandalų iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui ji buvo performuota – demokratus pakeitė Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
