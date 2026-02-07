Orai
2026 m. vasario 7 d. 17:38
Mirė garsus Alytaus visuomenininkas A. Jakulis
2026 m. vasario 7 d. 17:38
Lrytas.lt
Ketvirtadienį palaidotas alytiškis ir gerai miesto neįgaliųjų sporto bendruomenei žinomas alytiškis Algirdas Jakulis. Apie tai pranešė „Alytaus naujienos“.
Rašoma, kad A.Jakulis prieš 45 metus patyrė sunkią kaklo traumą, dėl kurios likusiam gyvenimui turėjo naudotis neįgaliojo vežimėliu.
Netrukus A.Jakulis pašventė savo gyvenimą darbui su neįgaliaisiais, knygų vertimui, žurnalistai.
Alytus
Neįgalieji
Mirtis