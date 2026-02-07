Lietuvos dienaAktualijos

Mirė garsus Alytaus visuomenininkas A. Jakulis

2026 m. vasario 7 d. 17:38
Lrytas.lt
Ketvirtadienį palaidotas alytiškis ir gerai miesto neįgaliųjų sporto bendruomenei žinomas alytiškis Algirdas Jakulis. Apie tai pranešė „Alytaus naujienos“.
Rašoma, kad A.Jakulis prieš 45 metus patyrė sunkią kaklo traumą, dėl kurios likusiam gyvenimui turėjo naudotis neįgaliojo vežimėliu.
Netrukus A.Jakulis pašventė savo gyvenimą darbui su neįgaliaisiais, knygų vertimui, žurnalistai.
