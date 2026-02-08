„Mūsų popieriai yra prasti“: ant stalo – siūlymas dėl Europos saugumo

Norint koordinuoti bendrus Europos gynybos projektus, tikslinga svarstyti Europos Sąjungos Saugumo Tarybos sukūrimą, šią savaitę Europos gynybos agentūros konferencijoje pareiškė Europos gynybos ir kosmoso komisaras Andrius Kubilius. Jis priminė, kad tokia idėja buvo svarstoma dar 2017–2018 metais, kai ją siūlė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir tuometinė Vokietijos kanclerė Angela Merkel, pabrėždamas, jog tokia taryba galėtų koordinuoti ir vadovauti svarbiai Europos gynybos transformacijai.