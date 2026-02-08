R. Malinauskas pasigenda aiškių argumentų dėl Kapčiamiesčio poligono: noriu išgirsti, kas ten bus

„Aš pirmiausia norėčiau išgirsti, vis tik kas ten bus. Jeigu tai yra poligonas, tai yra treniruočių ir repeticijų vieta. Vadinasi, tai nebus kareivinių su 10 tūkst. kariškių, karių ir t. t. Tiesiog tai vieta, į kurią atvykstama pasitreniruoti. Tai koks skirtumas, kur ji yra? Ar būtinai ją reikia daryti tokiame miškų masyve – penki draustiniai ir visokie kitokie dalykai. (...) Aukoti tą visą masyvą vien dėl treniruočių vietos logikos nėra“, – laidoje „ELTA kraštas“ kalbėjo R. Malinauskas.
„Vėlgi, jeigu tai yra gynybinės pozicijos, tada baigiame kalbėti vieną, o darykime taip, kaip yra. (...) Jeigu mes tą darome, tai vėlgi, kam daryti tose pelkėse ir tarp tų ežerų“, – sakė jis.
Su Lazdijų rajonu, kur planuojamas naujas poligonas, besiribojančios Druskininkų savivaldybės meras taip pat nesutinka su argumentu, kad regiono gyventojai esą yra pripratę prie karinių pratybų garsų, kuriuos tenka girdėti iš Baltarusijoje esančio Gožos poligono.
„Pasakyti argumentą, kad jie šaudo, tai dabar mes pašaudysime už 10 kilometrų, tai man kažkaip (atrodo – ELTA) nelabai rimtai“, – pažymėjo R. Malinauskas.
Meras pažėrė kritikos ir dėl to, kad iš Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narių nesigirdi aiškių argumentų, kodėl naujam poligonui pasirinktas būtent Kapčiamiestis.
„Aš manau, jie bent turėtų išeiti ir sakyti, kad mes gavome visą informaciją, mes garantuojame už tai, kad ten yra rimtai atliktos studijos ir kitos galimybės“, – sakė jis.
Sausio pabaigoje Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos atstovas parlamento NSGK Dainius Gaižauskas teigė, jog uždarame posėdyje neišgirdo konkrečių argumentų, kodėl poligonui steigti buvo pasirinktas būtent Kapčiamiestis.
Tiesa, Seimo NSGK pirmininkas socialdemokratas Rimantas Sinkevičius teigė, kad jam atsakymas dėl Kapčiamiesčio žinomas jau senokai. Kaip aiškino politikas, dar Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdyje buvo pateikta lentelė, kurioje reikiamus kriterijus labiausiai atitiko Kapčiamiestis ir Jurbarko-Tauragės poligono plėtrai numatyta teritorija.
R. Malinauskas pabrėžė, kad priešintųsi, jeigu dabar Lazdijuose planuojamą steigti karinį poligoną būtų nuspręsta plėsti į Druskininkų savivaldybės teritoriją.
„Jeigu mano žodis kažką reikštų, aš būčiau labai kategoriškai prieš“, – nurodė meras.
ELTA primena, kad pernai gruodį VGT priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
