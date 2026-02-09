Buvęs Lazdijų tarybos narys Rūtelionis nuteistas už piktnaudžiavimą

Baudžiamasis įsakymas, kuriuo vyras pripažintas kaltu, įsiteisėjo sausio 20 d.
Alytaus apylinkės teismas tenkino Kauno apygardos prokuratūros pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir B. Rūtelionį pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo ir disponavimo jais.
Buvusiam savivaldybės tarybos nariui skirta vienu trečdaliu sumažinta 6 tūkst. eurų bauda ir pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė – 4 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Baudžiamosios bylos duomenimis, B. Rūtelionis, 2019–2023 m. eidamas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiaudamas savo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro ir transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu, anot teisėsaugos, B. Rūtelionis Lazdijų rajono savivaldybės administracijai padarė 3 415 eurų žalą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.