I. Hofmanas sako, kad vadovaudamas ŽŪM abejojo dėl Augalininkystės tarnybos: klausimų buvo daug

„Abejonių buvo daug ir klausimų man asmeniškai buvo daug. Turbūt daugiausia iš visų Žemės ūkio ministerijai pavaldžių institucijų ir tarnybų būtent Augalininkystės tarnyba kėlė daugiausia klausimų“, – pirmadienį LRT televizijai teigė I. Hofmanas.
Anot jo, ŽŪM pasiekdavo prieštaringa informacija apie tarnybos veiklą.
„Informacija buvo labai priešiška ir prieštaringa. Iš vienos pusės, daugiausia, iš vadovo, (…) buvo kalbama, kokius tikslus jis kelia, kaip jis siekia išskaidrinti tarnybą, jos darbą, jos teikiamas paslaugas. Iš kitos pusės, ateidavo lygiai taip pat negatyvi informacija“, – pridūrė buvęs žemės ūkio ministras.
Jo teigimu, daugiausia nusiskundimų, susijusių su Augalininkystes tarnyba, buvo dėl didelės darbuotojų kaitos. Taip pat, anot I. Hofmano, skundų turėjo ir verslininkai, teigę, kad tuometinis tarnybos vadovas Jurijus Kornijenko sukuria kliūtis verslui.
„Daugiausia tų skundų ir nusiskundimų buvo dėl didelės darbuotojų kaitos. Dabar, jei gerai pamenu, daugiau kaip per pusę metų apie 70 žmonių paliko tarnybą. Be abejo, buvo ir verslininkų, kurie vykdo gėlių eksportą, taip pat buvo skundai. Jie ir Kaimo reikalų komitete dalyvavo, ir turėjo ateiti pas mane, buvo užsiregistravę į Vyriausybę, (...) bet, deja, jie ir neatėjo. Ir kaip tie skundai buvo prasidėję, taip jie staiga ir baigėsi“, – sakė jis.
„(Verslininkų – ELTA) skundai buvo konkrečiai nukreipti į tarnybos vadovą Jurijų Kornijenko, kad neva jis sudaro kliūtis vykdyti verslą, neva taiko perteklinius reikalavimus ir jie dėl to negali vykdyti savo verslo, negali išvežti iš Europos Sąjungos teritorijos gėlių (...) ir dėl to neva ir valstybė patiria nuostolių, netenka mokesčių“, – aiškino I. Hofmanas.
Buvusio žemės ūkio ministro teigimu, J. Kornijenko ėmėsi veiksmų dėl tarnybos atsakomybių griežtinimo.
„Tarnybos vadovas ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad užkardytų, kaip įtariama, neteisėtą leidimų išdavimą, buvo uždaręs net Karmėlavos patikros postą. Buvo taip pat mane informavęs, kad dėl mažo atlyginimo darbuotojai, kurie turėtų atlikti patikras, yra mažai motyvuoti ir neatlieka tų pareigų taip, kaip turėtų, kad atlieka atsainiai, tiesiog formaliai surašomi dokumentai“, – teigė jis.
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą, STT pirmadienį atliko kratas Seime.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos, siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Tiek K. Starkevičius, tiek S. Skvernelis bus apklausti kaip specialieji liudytojai.
Pats demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Pirmadienį prokuroras A. Urbelis patvirtino, jog šiame tyrime įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
A. Urbelis, paklaustas, ar vienas iš įtariamųjų yra anksčiau už cigarečių kontrabandą teistas Marjanas Taraškevičius, teigė tokios informacijos negalintis nei patvirtinti, nei paneigti.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius J. Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Ignas HofmanasŽemės ūkio ministerija (ŽŪM)Valstybinė augalininkystės tarnyba
Rodyti daugiau žymių