J. Oleko sūnui – problemos su teisėsauga

2026 m. vasario 9 d. 17:59
Socialdemokrato Seimo pirmininko Juozo Oleko sūnus sulaukė teisėsaugos dėmesio. Kaip skelbia portalas Delfi, pastarasis neišdavė, kas 54 km/val. viršijo greitį, vairuodamas jo įmonei priklausantį automobilį.
Anot portalo, pažeidimas fiksuotas pernai, rugpjūčio 30 d. Nors įmonei buvo siųsti pranešimai apie pažeidimą, atsako policija nesulaukė, todėl J.Olekui jaunesniajam buvo surašytas protokolas ir siūlyta sumokėti pusę minimalios baudos.
Visgi galiausiai, baudos apmokėjimo nesulaukę, pareigūnai jam paskyrė 750 eurų baudą, o pirmadienį, Delfi žiniomis, J.Oleko jaunesniojo skundą atmetė ir Vilniaus apylinkės teismas.
Jame socialdemokrato sūnus bandė įrodyti, kad jis nurodė pareigūnams pažeidimą padariusį asmenį. Teisėja skundą atmetė, nes tai, anot teismo, J.Olekas jaunesnysis padarė smarkiai praleidęs visus terminus.
Juozas OlekasPolicijaTeismas
