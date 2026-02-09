K. Žuromskas teigia, kad atleisto viceministro iki paskyrimo nepažinojo: buvo raudonų lempučių

„Aš prieš tai jo asmeniškai nepažinojau“, – žurnalistams pirmadienį teigė K. Žuromskas.
„Mes su žmogumi susipažinome prieš tai, aš taip pat prašiau rekomendacijų ir apie jį domėjausi. Tai taip, tam tikrų raudonų lempučių buvo užsidegę ir dabar, bet aš tiesiog (...) apie jį buvau ir gavęs ir neblogų atsiliepimų, kad jis yra specialistas. (...) Tai, kas įvyko trečiadienį, aš nesitikėjau, nesitikėjo niekas“, – teigė jis.
Tiesa, ministras nekomentavo, kas pasiūlė E. Mačiužos kandidatūrą į viceministro pareigas. Taip pat jis neatsakė, kokios buvo minėtos „raudonos lemputės“.
„Negaliu komentuoti šiuo metu“, – sakė jis.
K. Žuromsko teigimu, kol kas nėra žinoma, kas ministerijoje užims atleisto viceministro vietą, tačiau bus ieškoma asmens, gerai išmanančio miškininkystės sritį. Jis pažymėjo, kad šis klausimas bus aptartas trečiadienį susitikime su premjere Inga Ruginiene.
„Pasikalbėsime trečiadienį su premjere ir pasižiūrėsime. Bendrai susitarimas ir buvo toks, kad miškai nėra perduodami Žemės ūkio ministerijai, bet pati miškų kompetencija yra stiprinama, tai tikrai žmogus, kuris bus naujas viceministras, jis turės būti susijęs su miškininkyste vienaip ar kitaip“, – sakė ministras.
Taip pat Aplinkos ministerijos vadovas sako, kad viceministro atleidimo klausimas bus aptariamas ir su valdančiosios koalicijos partneriais.
„Dabar derinu laiką, bet, man atrodo, ar trečiadienį, ar ketvirtadienį aš dalyvausiu socialdemokratų frakcijos posėdyje“, – tvirtino jis.
Į atsakingas institucijas kreipėsi ne tik dėl E. Mačiežos
K. Žuromskas tikina, kad dėl su E. Mačieža susijusios situacijos ir kilusių įtarimų dėl galimo interesų grupių spaudimo buvusiam viceministrui kreiptasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK). Anot ministro, paklausimuose minimas Seimo narys Audrius Radvilavičius, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis ir Lietuvos miško ūkio rūmų vadovas Remigijus Bakys.
„Yra pasikreipta dėl Radvilavičiaus, taip pat dėl viceministro ir (...) dėl Algimanto Gaižučio ir (Remigijaus – ELTA) Bakio dalyvavimo“, – teigė jis.
Anot jo, anksčiau minėti E. Mačiežos susitikimai su lobistinėmis organizacijomis, kurių dalis, ministro teigimu, nedeklaruoti, vyko su minėtomis įstaigomis.
„Tokia informacija pasiekė, kad yra (susitikimai – ELTA) su Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacija. Algimantas Gaižutis lankėsi pas jį (Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio – ELTA) išvakarėse ir Bakys“, – sakė K. Žuromskas.
Praėjusį trečiadienį, dar eidamas aplinkos viceministro pareigas, E. Mačieža Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje teigė, kad klausimai, susiję su jo kuruojama miškų politikos sritimi, sprendžiami jam „už nugaros“ ir jis jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų.
Po to K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą ir bus atleistas iš pareigų.
Pasak ministro, E. Mačieža stabdė Miškų įstatymo pataisas, o jo pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su socialdemokratų parlamentaru Audriumi Radvilavičiumi.
Vėliau K. Žuromskas sakė, kad, jo žiniomis, E. Mačieža komiteto posėdžio išvakarėse susitiko su lobistinėmis organizacijomis ir tai nebuvo vienintelis toks susitikimas. Jis teigė, kad dėl šių buvusio viceministro susitikimų su lobistinėmis organizacijomis kreipsis į VTEK, ši patvirtino penktadienį gavusi Aplinkos ministerijos paklausimą.
Ministro manymu, E. Mačieža galėjo būti papirktas arba kitaip paveiktas interesų grupių, kurioms ministerijos teikiami Miško įstatymo pakeitimai būtų nenaudingi. Tiesa, jis neįvardijo, kas konkrečiai galėjo papirkti buvusį viceministrą, ir nepateikė tą patvirtinančių įrodymų.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.