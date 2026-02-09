K. Žuromskas teigia, kad dėl atleisto viceministro galimo papirkinėjimo kreipėsi į STT

„Pasikreipėme dar papildomai į (Vyriausiąją tarnybinės – ELTA) etikos komisiją ir STT dėl galimų spaudimo priemonių ir dėl interesų konfliktų. Konkrečių kažkokių faktų ar dokumentų įrodančių mes nepateikėme“, – pirmadienį Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje teigė K. Žuromskas.
STT direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas patvirtino, kad institucija ministerijos kreipimąsi gavo praėjusį penktadienį.
Ministras tikino, kad dalis E. Mačiežos susitikimų su lobistinėmis organizacijomis nebuvo deklaruoti.
„Kiek man yra žinoma, ir ką (...) gali patvirtinti komanda, kad vyko susitikimai tiesiogiai su viceministru, vyko lobistinių organizacijų (susitikimai su viceministru – ELTA). Dalis susitikimų buvo registruota „Skaidryje“ (skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje – ELTA), kita dalis susitikimų „Skaidryje“ registruota nebuvo“, – teigė jis.
„Neprognozavau, kad (...) tam tikri susitikimai nėra registruojami „Skaidris“. Todėl racionaliai aš padariau tokią prielaidą, kad galimai viceministras galėjo būti spaudžiamas tam tikrų interesų grupių, kurios yra lobistinės organizacijos“, – tęsė K. Žuromskas.
Jis teigė, kad apie minimus nedeklaruotus susitikimus sužinojo tik praėjusį trečiadienį ir ketvirtadienį. Anksčiau, anot ministro, jokių indikacijų apie tokius viceministro veiksmus nebuvo.
„Kreipimąsi (į institucijas – ELTA) aš pateikiau iškart trečiadienį po to, kai atleidau gerbiamą viceministrą. Kaip ir minėjau prieš tai, jokių anksčiau indikacijų ir jokių galimų veiksmų ar galimų priemonių aš neindikavau per tuos visus penkis (viceministro darbo – ELTA) mėnesius. (...) Čia kelių savaičių paskutinis klausimas, kada aš labai aiškiai mačiau viceministrą, (...) kaip žemę pardavusį“, – teigė jis.
„Aš apie nedeklaruotus susitikimus sužinojau trečiadienį ir ketvirtadienį. (…) Tada pats asmeniškai (...) bandžiau pasižiūrėti (...), ar jie buvo deklaruoti, aš pats neradau. Komanda taip pat dar šiandien ieškojo ir susitikimų tų deklaruotų nerado“, – aiškino K. Žuromskas.
Praėjusį trečiadienį, dar eidamas aplinkos viceministro pareigas, E. Mačieža Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje teigė, kad klausimai, susiję su jo kuruojama miškų politikos sritimi, sprendžiami jam „už nugaros“ ir jis jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų.
Po to K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą ir bus atleistas iš pareigų.
Pasak ministro, E. Mačieža stabdė Miškų įstatymo pataisas, o jo pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su socialdemokratų parlamentaru Audriumi Radvilavičiumi.
Vėliau K. Žuromskas sakė, kad, jo žiniomis, E. Mačieža komiteto posėdžio išvakarėse susitiko su lobistinėmis organizacijomis ir tai nebuvo vienintelis toks susitikimas. Jis teigė, kad dėl šių buvusio viceministro susitikimų su lobistinėmis organizacijomis kreipsis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), ši Eltai patvirtino, kad penktadienį gavo Aplinkos ministerijos paklausimą.
Ministro manymu, E. Mačieža galėjo būti papirktas arba kitaip paveiktas interesų grupių, kurioms ministerijos teikiami Miško įstatymo pakeitimai būtų nenaudingi. Tiesa, jis neįvardijo, kas konkrečiai galėjo papirkti buvusį viceministrą, ir nepateikė tą patvirtinančių įrodymų.
Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
