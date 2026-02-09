Po kratų S. Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinete – L. Kasčiūno reakcija

„Tirdama itin didelio masto korupcijos bylą, STT atlieka kratas Seime ir Valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Informacijos turime tiek, kiek yra viešumoje, nes ikiteisminio tyrimo medžiaga neviešinama. Galiu šiame etape pasakyti tik tiek, kad tikime, kad K. Starkevičius bendradarbiaus su ikiteisminį tyrimą atliekančiais pareigūnais“, – pirmadienį savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė L. Kasčiūnas.
„Jeigu generalinė prokurorė kreipsis į Seimą prašydama panaikinti jam neliečiamybę, esu tikras, kad K. Starkevičius pats atsisakys Seimo nario imuniteto. Kol vyks tyrimas, susistabdys savo narystę TS-LKD“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, STT, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą, atliko kratas Seime. Kratos atliktos ir Sauliaus Skvernelio kabinete.
„Patvirtiname, kad tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, šiandien atliekami procesiniai veiksmai, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Seime“, – Eltai pirmadienį teigė STT atstovė Renata Keblienė.
Žiniasklaida skelbia, kad kratos vyksta ir politikų namuose.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, 6 iš jų buvo suimti 1–2 mėnesiams. Kitiems įtariamiesiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Laurynas KasčiūnasKazys StarkevičiusSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Rodyti daugiau žymių