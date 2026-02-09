Startuoja ketvirtoji paramos akcija Ukrainai „RADAROM!“

Šiemet šalies visuomenė ir verslai kviečiami aukoti oro ir sausumos robotų būriams. Tai robotizuotos gynybos, logistikos ir medicininės evakuacijos sistemos, galinčios veikti ten, kur žmogaus galimybės ribotos.
Už surinktas lėšas perkamus sausumos robotų būrius sudarys vikšrinės platformos sužeistųjų evakuacijai, logistikos robotai, galintys pristatyti amuniciją į priešakines linijas, bei nuotoliu valdomi koviniai bokšteliai. Oro robotų būriuose – dronai-perėmėjai, medžiojantys priešo žvalgybinius dronus, strateginiai dronai, skirti smūgiams giliame užnugaryje, ir sunkieji dronai-bombonešiai.
Akciją „RADAROM!“ rengia LRT kartu su organizacijomis „Blue/Yellow“, „Laisvės TV“ ir „Stiprūs kartu“.
Paramos akcija vyks vasario iki vasario 24 dienos – ketvirtųjų Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą metinių.
Per trejus metus iš viso jau surinkta daugiau nei 28 mln. eurų paramos Ukrainos gynybai.
