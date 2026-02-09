Surengtos Kaliningrado tranzito kontrolės ir reagavimo pratybos

Šias valstybinio lygmens pratybas organizavo Policijos departamentas.
Kaip žurnalistams Kaune pasakojo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pratybos surengtos po pernai birželį įvykusio incidento, kai iš važiuojančio Kaliningrado tranzitinio traukinio Kybartų apylinkėse iššoko Rusijos pilietis.
Anot ministro, pratybų metu pirmadienį traukinyje buvo imituotas konfliktas, o dalis esą jame dalyvavusių asmenų pasišalino iš traukinio. Pasišalinusių asmenų ieškojo policijos ir kitų tarnybų pareigūnai.
Pasak V. Kondratovičiaus, tokiu būdu yra tikrinamos institucijų galimybės veikti kartu kontroliuojant Kaliningrado tranzitą.
Anot ministro, minėto tranzito kontrolės tvarka dar bus tobulinama investuojant į geležinkelių infrastruktūrą.
„Dar turime daug ką padaryti. Numatyta nemažai infrastruktūros sprendimų – ir papildomų kamerų maršrute, ir papildomų sistemų, kurios informuos policiją apie galimą durų atidarymą ir kitus neteisėtus veiksmus“, – žurnalistams komentavo V. Kondratovičius.
Pratybas stebėjęs policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigė, kad policija yra pasirengusi reaguoti į situacijas, kai iš Kaliningrado tranzitu vykstančio traukinio pasišalina asmenys. Jo teigimu, pavyzdžiui, pratybų metu, imituojant asmenų pasišalinimą iš traukinio, pasitelkiami visi mieste dirbantys policijos ekipažai.
„Šituo atveju yra šeši pasišalinę asmenys ir aktyvuojami visi dirbantys ekipažai, kurie gali sureaguoti“, – apie pratybas kalbėjo M. Draudvila.
Anot jo, esant reikalui, pareigūnai gali pasitelkti kolegas iš kitų teisėsaugos tarnybų, blokuoti išvažiavimus iš miesto, rajono ar apskrities.
Įmonių grupės „Lietuvos geležinkeliai“ atsparumo grupės vadovas Gediminas Šeščkus žurnalistams pasakojo, kad patiems įmonės darbuotojams jokių papildomų pavojų Kaliningrado tranzito metu nekyla. Tačiau, anot jo, pratybos yra reikalingos institucijų bendradarbiavimo stiprinimui.
„Kalbant apie Kaliningrado tranzitą, turbūt verta pažymėti, kad čia nėra Lietuvos traukiniai, čia nėra „Lietuvos geležinkelių“ personalo juose. Mes Rusijos geležinkelių vagonus priimame ant pasienio su Baltarusija ir tempiame iki pat pasienio su Kaliningrado sritimi ir ten perduodame Rusijos geležinkeliams. Taigi papildomo pavojaus mūsų personalui nekyla, tačiau bet kokiu atveju mūsų bendradarbiavimas, bendravimas su atsakingomis tarnybomis ir žinojimas, ką daryti, jeigu būna kažkokių trikdžių eisme, išbandomas tokių pratybų metu“, – komentavo jis.
Po incidento su pabėgusiu rusu patvirtinta nauja tranzito kontrolės tvarka
Praėjusių metų lapkritį vidaus reikalų ministro V. Kondratovičiaus įsakymu patvirtinta nauja Rusijos piliečių, vykstančių supaprastintu tranzitu per Lietuvą teritoriją, kontrolės tvarka.
Pagal patvirtintą tranzito kontrolės aprašą Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos policija ir Viešojo saugumo tarnyba koordinuotai vykdys supaprastinto tranzito priežiūrą, reaguos į incidentus ir ypatingus įvykius bei užtikrins, kad būtų laikomasi visų nustatytų tranzito taisyklių.
ELTA primena, kad diskusijos dėl Kaliningrado tranzito kontrolės sustiprinimo prasidėjo po praėjusių metų birželį įvykusio incidento, kai iš važiuojančio Kaliningrado tranzitinio traukinio Kybartų apylinkėse iššoko Rusijos pilietis. Tuomet pranešta, kad traukiniui iki Kybartų geležinkelio stoties likus važiuoti 25 min. (tarp Pilviškių ir Kybartų), palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias ir galėjo iššokti minėtas asmuo.
Bėglio ieškojo pasieniečių sraigtasparnis, kinologai, ekspertai su dronais, tačiau žmogaus pėdsakų aptikti nepavyko.
Kaip teigė vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius, atlikus vidinį patikrinimą, nustatyta, kad Lietuvos pareigūnai, reaguodami į minėtą incidentą, pažeidimų nepadarė.
Galiausiai VRM rugpjūčio pradžioje pranešė, kad iš traukinio iššokęs Rusijos pilietis Danilas Muchametovas rastas kitoje valstybėje.
Užsienio žiniasklaida skelbia, jog minėtas asmuo pabėgo į Suomiją, kur prašėsi prieglobsčio.
