VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje nefiksuota 19 parą paeiliui

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, nė vieno neteisėto migranto taip pat neapgręžė Latvijos ir Lenkijos pareigūnai.
Kaip anksčiau skelbė ELTA, VSAT tokią situaciją sieja su stipriai atšalusiais orais ir sumažėjusiu Baltarusijos spaudimu Lietuvai.
Atvejų, kai ilgą laiką nebūdavo apgręžiama neteisėtų migrantų, pasitaikydavo 2024 m., taip pat 2025 m.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 14.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
