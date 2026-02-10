G. Nausėda įvertino STT kratas Seime: tai savotiškas valymosi procesas

„Manau, kad teisėsaugos institucijos (…) turėjo pakankamai informacijos, kad vykdytų tyrimus būtent tokiu frontu arba tokia apimtimi. Ir jeigu yra bent menkiausios abejonės, kad štai šitos šaknys viso šito reiškinio yra dar kažkur giliau, tai reikia kapstyti giliau. Todėl tikrai manau, kad tam pagrindas buvo“, – antradienį LRT televizijai sakė šalies vadovas.
„Tikrai nenoriu teigti, kad visų šitų tyrimų pasekoje tie asmenys, politikai, kurie patyrė kratas, bus pripažinti kaltais – negalime taip teigti, nes yra nekaltumo prezumpcija – šventas reikalas. Tokiose rezonansinėse istorijose (…) tyrimai turi būti vykdomi labai atsakingai ir, žinoma, stengiantis išsiaiškinti visas veikų aplinkybes, veiklų schemas (…) ir atsakyti į visus visuomenei ir ne tik visuomenei kylančius klausimus“, – akcentavo jis.
Todėl prezidentas tokius tyrimus vadina apsivalymo proceso dalimi ir tikina – tai gali padėti įveikti korupciją šalyje.
„Tai vis dėlto yra ir savotiškas valymosi procesas, nes kiekviena tokia istorija yra savotiškas užkardymas, kad tie, kurie galbūt dar tiktai galvoja apie nusikalstamas veikas, labai gerai pagalvotų prieš jas pradėdami“, – kalbėjo prezidentas.
„Kuomet tos istorijos kyla, atrodo, kad viskas yra labai blogai, bet kartu tai yra kelias į apsivalymą. Ir aš labai tikiuosi, kad štai šitų istorijų pasekoje Lietuvos situacija tame vadinamame Antikorupcijos politikos žemėlapyje turėtų gerėti“, – akcentavo šalies vadovas.
Giria generalinės prokurorės darbą
Kalbėdamas apie šiuo metu vykstančius tyrimus, prezidentas pažymi ir antrai kadencijai paskirtos generalinės prokurorės Nidos Grunskienės indėlį.
„Dar tuo metu, kai buvo svarstoma apie generalinės prokurorės skyrimą arba neskyrimą, aš pažymėjau, kad pirmą kartą turbūt per labai ilgą laiką mes turime žmogų, kuris niekada nebuvo įvardintas, arba bent man tai nėra žinoma, kaip kažkoks „kišeninis“ prokuroras. Tai yra labai didelis generalinės prokurorės darbo įvertinimas, ir aš tikiuosi, kad ir antroji jos kadencija bus ne mažiau sėkminga negu pirmoji“, – kalbėjo prezidentas.
Tikisi, jog jaunoji politikų karta turės aukštesnius moralinius standartus
G. Nausėda taip pat pažymėjo turintis vilties, kad jaunoji karta, ateityje vykdysianti šalies politiką, turės aukštesnius moralinius standartus ir imsis atsakomybės keisti šią sritį iš vidaus.
„Ko aš visada tikėjausi ir praeityje, ir dabar tikiuosi, kad naujoji karta, kuri ir šiuolaikiška, ir profesiškai patyrusi, ir kartu turinti aukštesnius moralinius standartus, ateitų ir taip pat norėtų vykdyti politiką. Nestovėtų nuošalyje ir nesakytų, kad „kokie jie ten visi supuvę arba kaip jie viską blogai daro, – va, jeigu aš būčiau, tai būtų visiškai kitaip“. Jeigu taip samprotaujama, tai gal imkis tos atsakomybės, eik į tą politiką ir pasistenk ją pakeisti iš vidaus. Tas procesas vyksta, matome, kad ateina jaunų politikų ir yra jaunų veidų visose partijose, tačiau kad jis vyktų apčiuopiamai, tam reikalingi dar rimtesni pokyčiai“, – akcentavo prezidentas.
„O tas kriminalinis aspektas, na, akivaizdu, kriminalinis pasaulis visada stengsis ieškoti ryšių su politikais, nes taip jiems savo juodus darbus daryti yra daug lengviau, efektyviau. Štai kodėl mes vis dar matome tokias istorijas, kur politikas suauga su kriminaliniu pasauliu ir tada žalos pridaro valstybei dar daugiau negu kitu atveju. Turime kovoti su tuo, ir aš manau, kad geriausia kova yra tokių atvejų užkardymas, paskelbimas viešai. Po to seka išvadų laikotarpis, kai yra daromos išvados, partijos apsivalo, priimami sprendimai, kurie leidžia išvengti panašių istorijų ateityje“, – kalbėjo G. Nausėda.
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT pirmadienį atliko kratas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Tiek K. Starkevičius, tiek S. Skvernelis bus apklausti kaip specialieji liudytojai.
Pats demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę TS-LKD.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Pirmadienį prokuroras A. Urbelis patvirtino, jog šiame tyrime įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
Paklaustas, ar vienas iš įtariamųjų yra anksčiau už cigarečių kontrabandą teistas Marjanas Taraškevičius, A. Urbelis teigė tokios informacijos negalintis nei patvirtinti, nei paneigti.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujama ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
