K. Bartoševičius po teismo išėjo nusiteikęs optimistiškai: manau, kad į liudytojų parodymus atsižvelgs

„Iš tikrųjų šiandien posėdis buvo labai geras, dėl to, kad liudytojai pateikė reikšmingos informacijos. Manau, viliuosi, kad teismas atsižvelgs, išanalizuos ir įvertins. Informacija reikšminga turiniu, ką jie, liudytojai, pasakė. Negaliu pasakyti, nei ką pasakė, nei kas tie liudytojai buvo“, – žurnalistams po posėdžio Lietuvos apeliaciniame teisme sakė K. Bartoševičius. Jis mano, kad liudytojai parodymus davė jo naudai.
Nuteistojo advokatas Olegas Šibkovas žurnalistams sakė, kad teismo prašė apklausti daugiau liudytojų, tačiau teismas šio prašymo netenkino.
„Turėjom (prašymų – ELTA), teismas juos išnagrinėjo ir atmetė. Teismas mano, kad pakanka informacijos, kuri buvo gauta šiandien“, – sakė advokatas. Jis sakė, kad buvo prašoma kviesti papildomus liudytojus ir išreikalauti naujos informacijos.
„Šie liudytojai susiję su tomis apklausomis, kurios įvyko šiandien“, – sakė O. Šibkovas.
Advokatas patvirtino, kad įrodymų tyrimas byloje baigtas, kitą posėdį kovo 5 dieną bus klausomasi baigiamųjų kalbų. Per jas pirmasis pasisako prokuroras, paskui kalba nukentėjusiųjų atstovas, kaltinamojo gynėjas.
K. Bartoševičius žurnalistams sakė, kad šių dienų aktualijomis nesidomi, laukia Vasario 16-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos.
„Nieko negalvojau, niekaip nevertinu. Ne, nesidomėjau, įmanoma nesidomėti. Aš knygas skaitau, laukiu Vasario 16-osios, didelė šventė Lietuvai“, – sakė K. Bartoševičius, paklaustas, ar domisi visą pasaulį sukrėtusiu JAV seksualinio nusikaltėlio Jeffrey‘io Epsteino bylos skandalu.
Sustiprintos pareigūnų pajėgos
K. Bartoševičiaus bylos nagrinėjimas sutapo su apeliacinių skundų nagrinėjimu riaušių prie Seimo byloje, ją apeliacine tvarka nagrinėja Vilniaus apygardos teismas.
Abu teismai yra įsikūrę tame pačiame pastate Gedimino prospekte. Abi bylos buvo paskirtos nagrinėti 9 valandą.
K. Bartoševičius, kaip ir dauguma to meto politikų, kaip liudytojas buvo apklaustas riaušių byloje dėl prie Seimo vykusių neramumų.
Jis riaušių byloje pirmosios instancijos Vilniaus miesto apylinkės teisme parodymus davė nuotoliniu būdu. Jam liudijant, riaušių bylos kaltinamieji per posėdį laidė įvairias replikas.
Siekiant išvengti incidentų, antradienį teisme ir jo prieigose budėjo gausios policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnų pajėgos. Laipteliai vedantys į trečiąjį pastato aukštą, kur vyko Bartoševičiaus byla, buvo užblokuoti varteliais, prie jų stovėjo keli pareigūnai, buvo tikrinami į K. Bartoševičiaus posėdį einančių žurnalistų dokumentai.
Prokuroras savo pozicijos nekeičia
Trys neįvardijami liudytojai buvo apklausti nuotoliniu būdu, viena jų – šios bylos tyrimą kontroliavusi buvusi Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Valdemara Chodorcevičienė. Ji jau yra baigusi tarnybą prokuratūroje.
„Praeitame teismo posėdyje kolegija priėmė sprendimą atlikti įrodymų tyrimą ir į šios dienos posėdį buvo iškviesti trys liudytojai, kurie buvo apklausti posėdžio metu. Kokias aplinkybes jie nurodė, aš komentuoti negalėčiau dėl bylos pobūdžio“, – žurnalistams sakė prokuroras Donatas Skrebiškis.
Jis teigė, kad palaiko savo apeliacinį skundą ir per baigiamąsias kalbas prašys griežtesnės bausmės K. Bartoševičiui.
Šis prokuroras kaltinimą palaikė ir pirmos instancijos Panevėžio apygardos teisme, pareigūnas siekia, kad ekspolitikas būtų nuteistas griežtesne bausme.
Aukštesnės instancijos teismas nuosprendį peržiūrės pagal keturis paduotus apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės.
Pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo – dėl visų pareikštų kaltinimų.
Apkaltinamąjį nuosprendį byloje pateikusi prokuratūra ir du nukentėjusieji siekia, kad K. Bartoševičiui būtų skirta ne 7, o 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Šios bausmės Panevėžio prokuroras prašė pirmos instancijos teisme.
Apeliacinį skundą pateikęs Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras D. Skrebiškis taip pat siekia, kad K. Bartoševičiui būtų pritaikyta ir baudžiamojo poveikio priemonė – po laisvės atėmimo bausmės atlikimo būtų atimta teisė 5 metus dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
