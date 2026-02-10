N. Grunskienės pavaduotojais paskirti A. Urbelis ir K. Šikšnys

„Labai vertinu, kad aukštos kvalifikacijos teisininkai, turintys ilgametę darbo patirtį ir pelnę didžiulę pagarbą prokurorai, puikiai išmanantys šio darbo ypatumus priėmė mano siūlymą eiti šias atsakingas pareigas. Džiaugiuosi, kad šiandien jau pilnai suformuota vadovybės komanda ir galime toliau tęsti pradėtus darbus ir imtis naujų“, – pranešime cituojama N. Grunskienė.
A. Urbelis darbą Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriuje pradėjo 1994 metų pavasarį, o nuo 1995 m. sausio iki dabar dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamente, kuriam nuo 2021 m. ir vadovavo.
Už nuopelnus Lietuvai A. Urbelis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, taip pat Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi. Jis taip pat yra apdovanotas prokuroro garbės ženklo „Už nuopelnus“ 1-ojo ir 2-ojo laipsnio medaliais.
K. Šikšnys darbą prokuratūroje pradėjo 1994 metais kaip tardytojas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje. 1999 m. pradėjo eiti Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro pareigas, o po kelių metų tapo šio skyriaus vadovu, kuriam vadovavo 13 metų.
Nuo 2015 metų iki 2025 m. lapkričio K. Šikšnys ėjo Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pareigas, o nuo lapkričio 17 d. iki šiol dirbo Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiuoju prokuroru.
K. Šikšnys yra apdovanotas Specialiųjų tyrimų tarnybos medaliu „Už nuopelnus“, Pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, Lietuvos policijos atminimo ženklu „Už paramą policijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.
Generalinio prokuroro pavaduotojų įgaliojimų trukmė susieta su generalinio prokuroro įgaliojimų trukme.
Nida Grunskienėgeneralinio prokuroro pavaduotojasGitanas Nausėda
