Po kratų – V. Sinkevičiaus žinia: partija pasitiki S. Skverneliu

„Bendruomenė pasitiki pirmininku ir kažkokio staigaus pokyčio, bent jau kol kas, nenumatome“, – Eltai teigė V. Sinkevičius.
„Tai yra mūsų bendruomenės rinktas pirmininkas, turintis bendruomenės pasitikėjimą. (...) Turime planinę valdybą vasario 23 dieną, kurią esame nusimatę iš daug seniau. Šį klausimą, neabejotinai, kad palies diskusijos. Kiek man teko bendrauti, niekas nenori staigių sprendimų“, – akcentavo jis.
Pasak V. Sinkevičiaus, demokratų bendruomenė netoleruoja korupcijos atvejų, tačiau politikas akcentuoja, kad jokie įtarimai S. Skverneliui nebuvo pareikšti.
„Jie atliko tam tikrus veiksmus, bet liekame prie faktinių aplinkybių, kad jokie įtarimai partijos pirmininkui nėra pareikšti. Ta formuluotė, kad tikslinant aplinkybes buvo atlikti veiksmai ir tos kratos – mes gerbiame pareigūnų darbą. Bendruomenės, partijos pozicija bet kokios korupcijos atveju išlieka tokia pati, nepasikeitusi – nulinės tolerancijos“, – dėstė politikas.
„Mes turime išlikti faktiškai korektiški. Jokie įtarimai partijos pirmininkui nėra pareikšti“, – pridūrė jis.
V. Sinkevičiaus vertinimu, ši situacija skaudžiausia ne partijai, o pačiam S. Skverneliui.
„Tai yra situacija, kuri labiausiai liečia patį Saulių Skvernelį ir kuri yra skaudžiausia jam pačiam. Kalbame ne apie eilinį Lietuvos politiką. Tai yra žmogus, kuriam visuomet buvo brangi jo reputacija. Kai jis kalba apie žalą (partijai – ELTA), jis puikiai supranta, kad tos atliktos kratos visuomenės akyse bus interpretuojamos kaip teismo nuosprendis“, – tikino partijos vicepirmininkas.
„Pats Saulius Skvernelis vakar pasakė, kad bendravimas su institucijomis bus pilnas, nuo jokių atsakymų nebėgs, Seimo nario imunitetu nesidengs“, – akcentavo jis.
Tiesa, pirmadienį pranešta, kad Neringos savivaldybės tarybos narys Arūnas Burkšas sustabdė narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“ ir savivaldybės demokratų frakcijoje. Pats politikas nekomentavo, ar šis sprendimas susijęs su vykstančiomis kratomis Vilniuje.
Savo ruožtu V. Sinkevičius teigia šio buvusio partijos nario net nežinojęs.
„Aš net nežinau to partijos nario. Mes kalbame apie žmogų iš Neringos. Tiesą sakant, net nežinau. Bendruomenėje, vis dėlto, yra daugiau kaip 3 tūkst. (narių – ELTA)“, – sakė politikas.
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT pirmadienį atliko kratas Seime.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos, siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Tiek K. Starkevičius, tiek S. Skvernelis bus apklausti kaip specialieji liudytojai.
Pats demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę TS-LKD.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Pirmadienį prokuroras A. Urbelis patvirtino, jog šiame tyrime įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
A. Urbelis, paklaustas, ar vienas iš įtariamųjų yra anksčiau už cigarečių kontrabandą teistas Marjanas Taraškevičius, teigė tokios informacijos negalintis nei patvirtinti, nei paneigti.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)kratosDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
