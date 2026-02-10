Prieš kratas darbe ir namuose – S. Skvernelio susitikimas su STT vadovu L. Pernavu renginyje

Susitikimas įvyko tą pačia dieną, kai tiriant bylą dėl korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje buvo nutarta apklausti S. Skvernelį.
Susitikime dalyvavę asmenys neigia, kad L. Pernavas ir S. Skvernelis būtų aptarinėję korupcijos bylą.
Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis pirmadienį patvirtino, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, Seimo narius S. Skvernelį ir K. Starkevičių nutarta apklausti kaip specialiuosius liudytojus.
Anot prokuroro, pirmadienį minėtų parlamentarų darbo vietose Seime bei jų gyvenamosiose vietose buvo atliktos kratos.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, 6 iš jų buvo suimti 1–2 mėnesiams. Kitiems įtariamiesiems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės.
Ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
