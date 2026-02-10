Socialdemokratai kviečia „aušrietį“ K. Žuromską „ant kilimėlio“: turi ne vieną klausimą

„Užduosime klausimų dėl patyrusių aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų atleidimų, taip pat dėl vadovų atsakomybės sričių: pavyzdžiui, kodėl kancleris vis dar kuruoja tam tikras sritis, kurios priklauso viceministrams“, – pranešime cituojama Seimo LSDP frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Pranešama, jog susitikime bus aptariamas ir Miškų įstatymo projektas.
„Ir, žinoma, pasikalbėsime apie pasirengimą Miškų įstatymo svarstymui. Kas ten vyksta?“ – teigia O. Leiputė.
Socialdemokratai skelbia, kad aplinkos ministras aršiai užsipuolė frakcijos narį Audrių Radvilavičių dėl jo pozicijos Miškų įstatymo klausimais.
Susitikime taip pat dalyvaus Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai.
ELTA skelbė, kad praėjusį trečiadienį, dar eidamas aplinkos viceministro pareigas, E. Mačieža Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje teigė, kad klausimai, susiję su jo kuruojama miškų politikos sritimi, sprendžiami jam „už nugaros“ ir jis jaučiasi „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų.
Po to K. Žuromskas paskelbė, kad viceministro pasisakymai neatitinka realybės, ir konstatavo, jog jo komandos narys prarado pasitikėjimą bei bus atleistas iš pareigų.
Pasak ministro, E. Mačieža stabdė Miškų įstatymo pataisas, o jo pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su socialdemokratų parlamentaru A. Radvilavičiumi.
Vėliau K. Žuromskas teigė, kad dėl iš pareigų atleisto viceministro susitikimų su lobistinėmis organizacijomis ir prielaidų, kad jis galėjo būti papirktas arba kitaip paveiktas interesų grupių, kurioms ministerijos teikiami Miško įstatymo pakeitimai būtų nenaudingi, ministerija kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), Seimo Etikos ir procedūrų komisiją bei Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT).
Tiesa, jis neįvardijo, kas konkrečiai galėjo papirkti buvusį viceministrą, ir nepateikė tą patvirtinančių įrodymų. Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
