VTEK pradeda tyrimą dėl R. Žemaitaičio automobilio nuomos

„Tyrimą dėl R. Žemaitaičio VTEK pradeda susipažinusi su gautais pranešimais bei viešojoje erdvėje paskelbta informacija, jog R. Žemaitaitis, eidamas partijos pirmininko pareigas, 2024 m. sausio 17 d. sudarė automobilio nuomos sutartį su savimi kaip su fiziniu asmeniu, o 2024 m. lapkričio 11 d. šią sutartį pakeitė“, – skelbia VTEK.
Anot komisijos, sutarties mėnesinė vertė sudarė daugiau nei 3,1 tūkst. eurų.
Komisija skelbia, jog vertins, ar R. Žemaitaitis, sudarydamas šiuos sandorius ir jų nedeklaruodamas privačių interesų deklaracijoje, nepažeidė įstatymo, įpareigojančio vengti interesų konflikto bei deklaruoti sandorius, kurių vertė viršija 3 tūkst. eurų.
VTEK primena neturinti įgaliojimų vertinti, ar Seimo narių elgesys atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Tačiau politinių partijų pirmininkai yra VTEK priežiūros subjektai, todėl komisija vertins R. Žemaitaičio, kaip politinės partijos pirmininko, elgesį.
Tuo metu išnagrinėjusi viešojoje erdvėje skelbtą informaciją, jog automobilį partijai už daugiau kaip 2 tūkst. eurų per mėnesį nuomavo ir R. Žemaitaičio pirmininkė Daiva Petkevičienė, VTEK nusprendė nepradėti tyrimo. Skelbiama, jog šiuo atveju tam nėra teisinio pagrindo.
„Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, duomenys apie jau pasibaigusį sandorį nėra deklaruotini, todėl negali būti vertinami kaip pagrindas raginti asmenį patikslinti deklaraciją. Taip pat nėra jokių faktinių aplinkybių, rodančių, kad dėl nedeklaruoto nuomos sandorio buvo kilusi interesų konflikto situacija. Atsižvelgiant į tai, VTEK vertinimu, nėra pagrindo pradėti tyrimą“, – praneša VTEK.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ taip pat nurodė, jog tai galimai nėra vienintelė tokia „Nemuno aušros“ sutartis. 2024 m. kovo 12–lapkričio 13 dienomis galiojo dar viena automobilio nuomos sutartis už daugiau nei 18 tūkst. eurų arba 2,2 tūkst. per mėnesį. Automobilį partijai nuomojo „aušrietė“ D. Petkevičienė.
